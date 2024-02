Testo e significato di Occidentali’s Karma, la canzone di Francesco Gabbani a Sanremo con Fiorella Mannoia Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani ritorna al Festival di Sanremo 2024, dopo la vittoria dell’edizione 2016: la canzone verrà interpretata durante la quarta serata, quella delle cover, in collaborazione con Fiorella Mannoia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Francesco Gabbani, Sanremo 2024

Occidentali's Karma è uno dei brani più apprezzati della discografia di Francesco Gabbani, in grado di vincere il Festival di Sanremo nel 2017. Il brano è riuscito a ottenere una fama anche dopo la kermesse nazionale, non solo per l'esibizione con il coreografo Filippo Ranaldi travestito da scimmia, ripresa anche nel video ufficiale della canzone. Su Spotify infatti, la canzone ha raccolto 45 milioni di stream. Il brano ritornerà anche sul palco del Festival di Sanremo 2024, nella quarta serata, quella delle cover: infatti, il cantautore accompagnerà Fiorella Mannoia in una cover del brano. Qui il testo e il significato della canzone.

Il significato di Occidentali's Karma

Occidentali's Karma, brano del 2017 di Francesco Gabbani, con cui si è assicurato la vittoria quell'anno del Festival di Sanremo, riporta con ironia le incongruenze nel rapporto tra il pubblico occidentale e la cultura orientale, come raccontato nel 2017 da uno degli autori del brano, Fabio Ilacqua a Varese News: "L'occidentale che si rivolge alla cultura orientale lo fa sempre come un turista che va in un villaggio vacanze. La cultura orientale viene vista come fuga dallo stress, ma non è nata per questo. È la banalizzazione di qualcosa di profondo che c'è lì però, solo lì, noi siamo turisti di qualcos'altro, per noi diventa uno sport".

Il testo della canzone di Francesco Gabbani

Essere o dover essere

Il dubbio amletico

Contemporaneo come l'uomo del neolitico.

Nella tua gabbia 2×3 mettiti comodo.

Intellettuali nei caffè

Internettologi

Soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi.

L'intelligenza è démodé

Risposte facili

Dilemmi inutili

AAA cercasi (cerca sì)

Storie dal gran finale

Sperasi (spera sì)

Comunque vada panta rei

And singing in the rain

Lezioni di Nirvana

C'è il Buddha in fila indiana

Per tutti un'ora d'aria, di gloria.

La folla grida un mantra

L'evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali's Karma

Occidentali's Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali's Karma

Piovono gocce di Chanel

Su corpi asettici

Mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili.

Tutti tuttologi col web

Coca dei popoli

Oppio dei poveri

AAA cercasi (cerca sì)

Umanità virtuale

Sex appeal (sex appeal)

Comunque vada panta rei

And singing in the rain

Lezioni di Nirvana

C'è il Buddha in fila indiana

Per tutti un'ora d'aria, di gloria

La folla grida un mantra

L'evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali's Karma

Occidentali's Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali's Karma.

Quando la vita si distrae cadono gli uomini.

Occidentali's Karma

Occidentali's Karma

La scimmia si rialza

Namasté Alé

Lezioni di Nirvana

C'è il Buddha in fila indiana

Per tutti un'ora d'aria, di gloria.

La folla grida un mantra

L'evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Occidentali's Karma.

Occidentali's Karma

La scimmia nuda balla

Occidentali's Karma

Come è nato il balletto della scimmia di Occidentali's Karma

A svelare com'è nata l'idea di accompagnare la canzone con un balletto realizzato dal coreografo Filippo Ranaldi travestito da scimmia, fu uno degli autori, Fabio Ilacqua, intervistato nel 2017 da Varese News: "Noi avevamo già l'idea di fare una performance, un po' teatrale. La questione della scimmia è venuta fuori casualmente, mentre eravamo in studio da Luca Chiaravalli, che è uno degli autori della musica insieme a Francesco e Filippo Gabbani. Mentre ascoltavamo, Francesco si è messo a ballare, ha avuto un momento di follia".