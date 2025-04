video suggerito

Tananai: "Dopo Sanremo sono ripartito grazie alla mia ragazza. Penso a una famiglia, ma ho ancora tanto da capire" In un'intervista, Tananai ricorda la sua esperienza a Sanremo 2022. In quell'anno si classificò all'ultimo posto, ma da lì è iniziata la sua ascesa: "Se non ci fosse stata la mia ragazza, non son sicuro che sarei riuscito a ribaltare le cose". E sul desiderio di costruire una famiglia: "So che ci sarà, ma ho ancora tanto da capire su di me e sul mondo".

A cura di Sara Leombruno

Tananai è reduce da tre anni intensi: dopo l'ultimo posto al Festival di Sanremo 2022, l'artista ha vissuto un tour italiano e – a breve – uno nuovo all'estero. In un'intervista al Corriere, si racconta tra carriera e vita privata. La sua generazione – racconta – soffre la cosiddetta "ansia da prestazione": "Il dover replicare degli standard che volente o nolente o ci vengono proposti, magari sui social. E questo è un po’ il nemico della serenità, fa dimenticare che le cose che ci fanno stare bene si fanno in primis per se stessi, non per dimostrare che si è qualcosa". Una condizione che lui stesso si è trovato a provare dopo aver partecipato alla kermesse con il brano Sesso occasionale. Un ruolo fondamentale, però, l'ha giocato la sua ragazza, Sara Marino.

Le parole di Tananai sull'esperienza a Sanremo 2022

Tre anni fa, dopo l’ultimo posto a Sanremo, la carriera di Tananai ha vissuto una svolta inaspettata. "Non bisogna idealizzare una persona nemmeno in questo caso. È stato merito mio fino ad un certo punto e molto delle persone che mi sono state vicine: se non ci fossero stati i miei amici, la mia ragazza e la mia famiglia in quei giorni, non son sicuro che sarei riuscito a ribaltarla. Non voglio si pensi che esistono superumani"; le parole dell'arista. Il suo obiettivo, però, sarebbe rimasto quello di continuare a fare musica, "perché è la cosa che mi fa stare bene e in cui ritrovo un senso di esistere".



I trent'anni e il desiderio di una famiglia

Lui e Sara Marino stanno insieme dal 2021. Il loro è un rapporto stabile: "Sembra assurdo, ma alla fine quel che conta è come si sta insieme e io sto bene, senza troppe domande. Certo non è facile avere a che fare con le persone, ma quello è anche il bello, se no sai che noia. La bellezza si trova nell’imperfezione, nel tempo e nella complessità". L'8 maggio compirà trent'anni, ma "quando mi guardo allo specchio penso: “Dai, ce li hai ancora due capelli, sei ancora un bel fioeu”". A domanda diretta se abbia mai pensato a costruire una famiglia:

Mi sento sui binari giusti, sto facendo ciò che mi piace, ma sento di avere ancora tanto da scoprire. Ho sempre pensato di volere una famiglia, so che ci sarà, ma ho ancora tanto da capire su di me e sul mondo prima di riuscire a essere solido come persona per un eventuale figlio o figlia.