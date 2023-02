Sonia Bruganelli guarda Sanremo e fa il tifo per Marco Mengoni: “Un altro campionato” Come la collega Orietta Berti, anche Sonia Bruganelli guarda il Festival di Sanremo. Ma in questo caso si sbilancia e ammette di tifare per Marco Mengoni: “Gioca un altro campionato”.

Dopo che Orietta Berti aveva chiarito indirettamente la sua passione per il Festival di Sanremo, postando a proposito della kermesse canora benché fosse in diretta al Grande Fratello Vip, anche Sonia Bruganelli conferma il suo gradimento per il Festival condotto da Amadeus e Gianni Morandi, con la partecipazione delle co-conduttrice Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Chiara Francini e Paola Egonu. L'altra opiniiosta del reality show condotto da Alfonso Signorini, sebbene parte integrante della concorrenza che Mediaset ha opposto al Festival, ha postato un tweet dedicato proprio alla kermesse e, in particolare, a Marco Mengoni, artista che sembrerebbe averla conquistata.

Il commento di Sonia Bruganelli su Marco Mengoni

Sonia, intervenuta su Twitter, ha postato un breve video tratto dall'esibizione di Mengoni e ha scritto: "Mengoni gioca in un altro campionato". Un pensiero condiviso da migliaia di utenti e spettatori del Festival e da una buona parte degli addetti ai lavori. Non a caso, Mengoni resta stabile nelle parti alte della classifica fin dall'inizio della competizione ed è uno dei super favoriti in vista della vittoria finale.

Orietta Berti e i post su Sanremo in diretta dal GF Vip

Era riuscita a fare addirittura meglio Orietta Berti che, per manifestare apertamente la sua fedeltà al Festival di Sanremo, ha deciso di commentare i post dedicati alla gara benché si trovasse in diretta dallo studio del GF Vip. Opinionista accanto a Sonia e al conduttore Signorini, Orietta è riuscita contemporaneamente a restare concentrata sulla diretta della puntata di giovedì 9 febbraio, in maniera tale da commentare quanto accaduto nella Casa, e a sbirciare via social network qualche momento importante della terza serata di Sanremo, momenti che ha poi commentato attraverso il suo profilo Instagram.