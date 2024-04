Sinner fa il record di ascolti su Sky: “La finale di Miami risultato più alto di sempre”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Sinner continua ad abbattere record televisivi. L'atleta, che sta aprendo uno spazio importantissimo di attenzione verso il tennis italiano, ha fatto registrare un nuovo record di ascolti su Sky. La finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov – in onda dalle 21.18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis – ha infatti raccolto nel complesso davanti alla tv 1 milione 511 mila spettatori medi e 2 milioni 600 mila spettatori unici, con l’8,3% di share e il picco di 1 milione 800 mila spettatori medi complessivi in occasione del match point.

Il record di Sky con Sinner

Si tratta di un record per un Masters 1000 su Sky, una partita che ha ottenuto un risultato solo di poco inferiore al miglior match di tutti i tempi su Sky, che risale alla finale Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Il match vinto da Sinner ha raccolto ottimi ascolti anche per gli studi: grande seguito per il post gara, che ha raggiunto ben 590 mila spettatori medi complessivi, oltre 1 milione di spettatori unici e il 3,8% di share. Bene anche il pre partita, che ha raccolto 254 mila spettatori medi complessivi.

La maledizione di Miami infranta da Sinner

Per Jannik Sinner quella ottenuta a Miami contro Grigor Dimistrov è stata una vittoria molto importante, non solo per la stagione in corso e l'obiettivo del primo posto in classifica mondiale, ma anche per i due precedenti che lo avevano visto protagonista a Miami. L'atleta, infatti, era arrivato in finale del torneo sia nel 2020, perdendo contro Hurkacz, si nel 2023, in quel caso soccombendo a Daniil Medvedev, l'avversario che pochi mesi dopo avrebbe battuto nella prima finale slam della sua carriera, in Australia. Una vittoria, quella a Miami, che quindi significa per Sinner la rottura di una sorta di maledizione e che fa approdare il tennista nelle migliori condizioni alla stagione su terra che sta per iniziare.