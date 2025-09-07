Si finge giornalista di Vogue per dormire gratis a Venezia, smascherato dallo staff dell’hotel

Un uomo si è presentato come Patrick Pendiuk, fashion editor di Vogue Germania, per soggiornare gratis a Venezia in occasione della Mostra del Cinema, chiedendo attenzioni riservate agli ospiti vip. A scoprire fosse un truffatore sono stati i dipendenti dell’hotel: “È scappato e loro l’hanno inseguito”.

Una vicenda che ha dell'incredibile quella accaduta qualche giorno fa a Venezia, dove in questi giorni si sta svolgendo la Mostra del Cinema. Un uomo ha soggiornato in un hotel extra lusso dicendo di essere Patrick Pendiuk, noto giornalista di Vogue, e per questo motivo gli era stato riservato un trattamento Vip da parte della struttura. I dipendenti, però, insospettiti hanno contattato la direzione del giornale: "Quello vero era in ferie".

La truffa del finto giornalista

Un uomo si è presentato come Patrick Pendiuk, fashion editor di Vogue Germania, per soggiornare gratuitamente in occasione della Mostra del Cinema di Venezia. Come riportato su Il Gazzettino, aveva prenotato una camera al Metropole, hotel cinque stelle affacciato su Riva degli Schiavoni, chiedendo attenzioni riservate agli ospiti vip: al suo arrivo lo attendevano un mazzo di fiori e un biglietto di benvenuto scritto a mano.

La truffa, però, è durata poco. Dopo alcune verifiche, lo staff dell’hotel ha contattato la redazione di Vogue e scoperto che il vero Pendiuk si trovava in vacanza. Nel frattempo, il falso giornalista aveva già lasciato la stanza. Quando si è ripresentato in hotel, lo staff l'ha fermato per chiedere la carta di credito e il documento, "ma era nervoso. Quando ha capito che lo avevamo smascherato è fuggito”, racconta uno dei dipendenti.

La reazione del vero Patrick Pendiuk

Ne è nato un inseguimento tra le calli, fino all’imbarcadero di San Marco, dove l’uomo ha tentato di imbarcarsi senza biglietto. A quel punto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale che lo ha bloccato. La titolare del Metropole, Gloria Beggiato, ha ringraziato il personale: “Il mio staff è stato fantastico, non solo ha intuito che qualcosa non andava, ma lo ha anche inseguito per consegnarlo alle forze dell’ordine”. Il vero Patrick Pendiuk, informato dell’accaduto, ha annunciato che presenterà denuncia per furto d’identità e ha già promesso un futuro soggiorno nello stesso hotel.