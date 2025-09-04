Le rubano il vestito e sfila a Venezia con un lenzuolo: la disavventura di Elda Calabrese vinta con creatività

spettacolo
“Pensati derubata e vestita con un lenzuolo”. Elda Calabrese, artista con una laurea in farmacia, ha trasformato una disavventura in un’occasione per dare sfogo alla sua creatività: in viaggio verso il Festival del Cinema di Venezia le è stata rubata la valigia, così ha deciso di creare un abito per l’occasione con il lenzuolo della sua camera d’hotel.
A cura di Elisabetta Murina
Una disavventura superata con creatività. Elda Calabrese, laureata in farmacia e artista, è stata derubata poco prima della sua partecipazione al Festvial del Cinema di Venezia. Tuttavia, anziché darsi per vinta, ha trovato un modo decisamente creativo per superare l'accaduto e presentarsi sul red carpet. Il racconto di quanto accaduto con alcuni scatti sui social.

La disavventura di Elda Calabrese superata con creatività

"Pensati derubata e vestita con un lenzuolo". Inizia così il racconto di Elda Calabrese, che sui social ha reso pubblica una disavventura accadutale poco prima del Festival del cinema di Venezia. Dopo settimane passate a scegliere l'outfit giusto per l'importante manifestazione cinematografica, è stata vittima di furto: "Purtroppo mi hanno rubato la valigia in treno con tutto ciò che poteva servirmi per l’evento". 

Tuttavia, nonostante il contrattempo, l'influencer non si è data per vinta e ha deciso di trovare una soluzione creativa al problema. Arrivata nella camera dell'hotel, ha dato sfogo al suo estro: "Salita in camera ho deciso di dar sfogo alla mia creatività vestendomi direttamente con il lenzuolo del mio letto e creando addirittura uno strascico". L'abito è stato un successo, tanto che in molti le hanno fatto i complimenti: "La serata per fortuna è andata alla grande e io auguro al mio caro ladro…. Goditi i miei vestiti e gioielli,  ma ricorda, il karma osserva sempre". 

