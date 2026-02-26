Le pagelle e i voti alle canzoni di Sanremo 2026 della terza serata

Queste sono le pagelle della terza serata della 76a edizione Festival di Sanremo, dove si ascoltano la seconda metà delle 30 canzoni: si esibiranno Luchè, Colombre e Maria Antonietta, Tredici Pietro e Malika Ayane tra gli altri.

Malika Ayane – ph Marco Alpozzi

Giovedì 26 febbraio, terza serata di questo Festival di Sanremo 2026, quello in cui si esibiranno gli ultimi 15 Big, dopo che la prima metà lo aveva fatto durante la seconda serata, quella di mercoledì 25. Questa sera è stato scelto anche il vincitore dei Giovani, dove ha vinto Niccolò Filippucci, che ha avuto la meglio su Angelica Bove. Anche questa sera voterà la Giuria delle Radio e il televoto ufficiale da rete fissa e mobile, come era già avvenuto ieri sera.

Maria Antonietta & Colombre: La felicità e basta – 8

Continuano a essere tra i più ascoltabili di questa edizione, ma non hanno fatto altro che confermare ciò che sapevamo. La felicità e basta per loro.

Leo Gassmann: Naturale – 5,5

È talmente un ragazzo per bene e preciso che vorremmo che cantasse la nostra canzone preferita, ma così non è. Peccato.

Malika Ayane: Animali notturni – 7

Una classe come ce ne sono poche, la canzone è bella, si fa cantare, speriamo di sentirla tanto anche in radio.

Sal Da Vinci: Per sempre sì 8

Bisogna dirlo, Sal Da Vinci ha azzeccato la canzone e la sua confidenza col teatro gli ha permesso di stare su quel palco come pochi. L'amore del pubblico fa il resto e lo fa emozionare. È un otto che va oltre la canzone in sé.

Tredici Pietro: Uomo che cade 7

Tredici Pietro ha un pezzo che arriva bello dritto, riesce anche a nascondere la difficoltà vocale. È una delle canzoni migliore del Festival.

