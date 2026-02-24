Sanremo 2026, le pagelle e i voti della prima serata: Lamborghini (5,5), Arisa (7)

Queste sono le pagelle della prima serata della 76a edizione Festival di Sanremo, dove si ascoltano tutte e 30 le canzoni, da Fedez e Masini a Ditonellapiaga, Luchè, Brancale, Tommaso Paradiso.

Prima serata di questo ultimo festival di Carlo Conti, che insieme a Laura Pausini condurrà questo Festival di Sanremo. Saranno tutti e 30 i Big che si esibiranno votati dalla Giuria della Sala stampa, tv e Web. IL presentatore e direttore artistico ha voluto cominciare con un uptempo, non l'unico in una serata che sarà anche piena di ballad. Tra gli artisti che si esibiranno ci sono Fedez e Marco Masini, Serena Brancale, Fulminacci, Sayf, Luchè e Tommaso Paradiso.

Ditonellapiaga: Che Fastidio – 7

Si presenta quasi à la Lana Del Rey, poi mette giù un quattro quarti che fa ballare tutto l'Ariston insieme al corpo di ballo. E porta il drop al Festival

Michele Bravi: Prima o poi – 6

Al contrario, Michele Bravi decide di stare solo sul palco, con una canzone che ci sta e dà il via al meglio al suo Festival

Sayf – Tu mi piaci tanto 7,5

Che figo, Sayf! E anche la canzone è una delle migliori, ha una strofa che non gigioneggia, poi cresce ma lo fa con intelligenza, nel momento in cui il messaggio si fa più importante.

Mara Sattei: Le cose che non sai di me – 6

Voce molto bella, quella di Mara Sattei, che porta una canzone elegantissima. Aspettiamo gli ascolti continui per capire quanto entrerà nella testa e nel cuore.

Dargen D'Amico: Ai Ai – 6

Bentornato Dargen, con gli occhiali a mosca e una canzone che mira come sempre al titolo di tormentone del Festival.

Arisa: Magica favola – 7

Arisa potrebbe cantarci anche l'elenco telefonico e ci emozionerebbe. Questa favola ripercorre la sua vita. Forse un po' troppo favolistica, ma Disney ringrazia.

Luchè: Labirinto 7

Luchè porta un pezzo più emozionale, che ha le carte per giocarsela bene in radio e in streaming. Sembrava un po' emozionato e fa strano.

Tommaso Paradiso: I romantici 6,5

Vogliamo molto bene a Tommaso Paradiso, artista che ha regalato luce al cantautorato indie italiano coi Thegiornalisti. Questa canzone lo rispecchia appieno, romanticone anche nel cantarla, con un testo un po' facilone.

Elettra Lamborghini: Voilà 5,5

Da Elettra Lamborghini ci aspettiamo esattamente questo, un tormentone con qualche mese di anticipo sull'estate. Cosa dire: amiamo la sua leggerezza, forse un po' too much nella musica.

Patty Pravo: Opera – 6

Dover giudicare Patty Pravo fa un po' male, come se si potesse dare un voto a un'icona come lei. La canzone è perfetta per lei e il suo modo di cantarla sul palco. Difficile ascoltarla nel mondo di oggi.

