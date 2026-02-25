Sanremo 2026, le pagelle e i voti della seconda serata: LDA & Aka 7even (6,5) le sorprese del Festival
In onda la seconda serata dell'ultimo festival di Carlo Conti: in gara, questa sera, solo 15 concorrenti sui 30 finali che verranno votati al 50% dalla Giuria della Radio e al 50% dal televoto del pubblico. Ad aprire la serata c'è "Opera" di Patty Pravo: nel roster di stasera compaiono 3 dei 5 concorrenti che sono comparsi nella classifica finale della prima serata, ovvero Fulminacci, Ditonellapiaga e la coppia Fedez-Masini.
Patty Pravo – Opera, voto 6:
Immersa nella sua dimensione, disegna una favola con la voce e con le mani. Gli applausi e i cori alla fine della sua esibizione sono il giusto premio per la donna dei record di quest'edizione.
LDA & Aka 7even – Poesie clandestine, voto 6,5:
La tarantella dei due giovani cantanti campani sta pian piano conquistando tutti, anche e soprattutto per l'incipit del ritornello: "Bella da farmi mancare l’aria, tu sei Napoli sotterranea".
Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare, voto 5,5:
La mancanza di un ritornello sembra quasi intrappolare, in maniera costante, la bellezza di un racconto che intreccia il suo passato e il presente.