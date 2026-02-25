Sanremo 2026, le pagelle e i voti della seconda serata: LDA & Aka 7even (6,5) le sorprese del Festival

Qui le pagelle della seconda serata della 76a edizione Festival di Sanremo, dove si esibiscono 15 dei 30 concorrenti di quest’edizione: tra di loro 3 dei 5 cantanti comparsi nella classifica finale della prima serata, ovvero Fulminacci, Ditonellapiaga e la coppia Fedez-Masini.

LDA e Aka 7even, Sanremo 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In onda la seconda serata dell'ultimo festival di Carlo Conti: in gara, questa sera, solo 15 concorrenti sui 30 finali che verranno votati al 50% dalla Giuria della Radio e al 50% dal televoto del pubblico. Ad aprire la serata c'è "Opera" di Patty Pravo: nel roster di stasera compaiono 3 dei 5 concorrenti che sono comparsi nella classifica finale della prima serata, ovvero Fulminacci, Ditonellapiaga e la coppia Fedez-Masini.

Patty Pravo, Sanremo 2026

Patty Pravo – Opera, voto 6:

Immersa nella sua dimensione, disegna una favola con la voce e con le mani. Gli applausi e i cori alla fine della sua esibizione sono il giusto premio per la donna dei record di quest'edizione.

LDA & Aka 7even – Poesie clandestine, voto 6,5:

La tarantella dei due giovani cantanti campani sta pian piano conquistando tutti, anche e soprattutto per l'incipit del ritornello: "Bella da farmi mancare l’aria, tu sei Napoli sotterranea".

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare, voto 5,5:

La mancanza di un ritornello sembra quasi intrappolare, in maniera costante, la bellezza di un racconto che intreccia il suo passato e il presente.

Tommaso Paradiso – I romantici, voto:

Elettra Lamborghini – Voilà, voto:

Ermal Meta – Stella stellina, voto:

Levante – Sei tu, voto:

Bambole di Pezza – Resta con me, voto:

Chiello – Ti penso sempre, voto:

J-Ax – Italia starter pack, voto:

Nayt – Prima che, voto:

Fulminacci – Stupida sfortuna, voto:

Fedez & Marco Masini – Male necessario, voto:

Dargen D'Amico – Ai ai, voto:

Ditonellapiaga – Che fastidio!, voto: