Sanremo 2024, l’indiscrezione: “Adriano Celentano ospite per cantare L’italiano di Toto Cutugno”

Al Festival di Sanremo 2024 potrebbe esserci un omaggio a Toto Cutugno realizzato da Adriano Celentano. A riportare l'indiscrezione è Roberto Alessi, su Novella 2000. Secondo quanto sostiene il direttore del magazine, l'idea sarebbe nata a seguito del post pubblicato da Adriano Celentano per rendere omaggio a Toto Cutugno dopo la sua morte.

Il 22 agosto, la notizia della morte di Toto Cutugno. Adriano Celentano, su Instagram, ha ricordato uno dei tanti aneddoti che lo lega all'artista:

Ricordo che eravamo in macchina…una cinquecento credo, e tu insistevi perché io incidessi "L'italiano". Una superbomba appena ultimata la notte prima che ci vedessimo. "Non ho dormito tutta la notte" – mi dicesti – "pensando al successo che faremo, tu come interprete, e io come autore", il brano era davvero forte!!! Ma ciò che più di tutto mi frenava era proprio la frase più importante: "Io sono un italiano vero". Una frase oltretutto insostituibile, in quanto è proprio su questa che si regge l'intera impalcatura di quella grande opera. E io sentirmi pronunciare: "Sono un italiano vero" mi sembrava di volermi innalzare. Lui non credeva alle sue orecchie: "Ma non capisci che è proprio questo il punto, io l'ho scritta pensando a te, perché tu sei davvero un italiano vero.” “Sì, lo so” – gli dissi io – “però non mi va di dirlo io…”. Non sempre ma a volte la troppa scrupolosità si può trasformare in una caz**ta mondiale.