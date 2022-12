Sanremo 2023, curiosità e numeri nascosti nel cast dei 22 Big Gli ex vincitori ci sono nel cast di Sanremo, gli artisti provenienti dai talent, le reunion, la prima volta dei Cugini di Campagna dopo 50 anni. Numeri e curiosità dei 22 Big annunciati da Amadeus.

A cura di Andrea Parrella

Amadeus ha annunciato i cantanti di Sanremo 2023, svelando i nomi dei 22 Big che prenderanno parte alla manifestazione di febbraio cui se ne aggiungeranno 6 da Sanremo Giovani, per un totale di 28 concorrenti. Grandi ritorni dal passato, reunion, conferme della fucina sanremese di Amadeus di questi anni, un cast che conferma il timbro del direttore artistico che ha cambiato definitivamente il volto di Sanremo negli ultimi anni. Qualche numero si nasconde nelle pieghe di questa lista di nomi.

Donne, uomini, gruppi

La rappresentanza sembra equamente divisa tra donne e uomini. Sono 7 le donne che saliranno sul palco dell'Ariston a febbraio, 8 gli interpreti maschili. Sono invece 6 i gruppi a Sanremo 2023, di cui 3 coppie con Colapesce e Dimartino, Paola e Chiara e Coma_Cose. Un cast che sembra equamente suddiviso, quasi a tavolino per non lasciare spazio a disuguaglianze.

Gli ex vincitori del Festival in gara

Chi ha già vinto Sanremo e ci riprova? Anche quest'anno un gruppo ristretto ma folto di concorrenti ha già vissuto la gioia della vittoria sanremese (nel 2022 Elisa aveva sfiorato il bis con il secondo posto). Quest'anno sono 8 in tutto, con due doppioni. Giorgia, che ha vinto sia tra le Nuove proposte nel '94 che l'anno dopo tra i Big, nel 1995, cantando Come Saprei. Due le vittorie anche per Anna Oxa, che ha vinto in coppia con Fausto Leali nel 1989 e si è ripetuta dieci anni dopo, nel 1999, con "Senza pietà". Marco Mengoni si era imposto invece nel 2013, cantando "L'Essenziale". Anche Paola e Chiara avevano vinto tra le Nuove Proposte nel 1996, cantando "Amici come prima", così come Ultimo, che ha vinto tra i giovani nel 2018 con "Il ballo delle incertezze".

Ex talent show

Molti i nomi degli ex talent show nel cast di Sanremo 2023. Sono 7 in tutto, nello specifico, divisi tra X Factor e Amici. Da Elodie, che è stata sia a X Factor che Amici, così come Mara Sattei che ha provato entrambe le strade. Marco Mengoni ha esordito a X Factor, così come Ariete e Mr. Rain usciti dalla fucina del talent Sky. LDA è stato invece uno dei protagonisti di Amici nel 2022.

Le reunion

Sarà anche il Sanremo dei ritorni in chiave di reunion, due in particolare, entrambe eclatanti. La prima è quella degli Articolo 31, che pur essendosi già ritrovati negli anni scorsi dopo lo scioglimento, esordiscono a Sanremo e stanno preparando un nuovo album. Sul palco dell'Ariston si ritrovano invece Paola e Chiara, che proprio qui avevano fatto il loro esordio musicale, vincendo.

Chi è già stato a Sanremo

Dei 22 componenti ufficiali del cast di Sanremo 2023, sono 15 ad aver già preso parte al Festival in passato. Solo 7 quelli a non aver mai preso parte al Festival, con il dettaglio di Rosa Chemical che è salito sul palco dell'Ariston nel 2022 affiancando Tananai nella serata cover.

L'esordio dei Cugini di Campagna

Infine una curiosità sui Cugini di Campagna, che arrivano a Sanremo a ben 52 dalla nascita della formazione musicale. Si tratta, probabilmente, dell'esordio sanremese più "tardivo" della storia del Festival.