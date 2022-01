Sanremo 2022, Amadeus evita il derby di Seria A: Inter-Milan non si giocherà durante la finale Il big match di Serie A avrebbe potuto compromettere il dato di ascolti della finale di Sanremo di sabato 5 febbraio, ma Inter-Milan si gioca alle 18.

A cura di Andrea Parrella

Contento come tifoso e come conduttore di Sanremo 2022. Amadeus eviterà lo scoglio dello scontro televisivo con il derby di Serie A tra Inter e Milan, che si giocherà nel pomeriggio di sabato 5 febbraio, alle ore 18 e verrà trasmesso da Dazn. Una partita che il conduttore potrà vedere, in quanto tifoso nerazzurro, ma che non rischierà di compromettere il dato di ascolti della finale del Festival di Sanremo, visto l'enorme appeal che il derby milanese esercita sul pubblico calcistico, soprattutto in questa stagione che vede le due milanesi come le principali squadre accreditate a giocarsi il primo posto in classifica fino alla fine.

Fiorentina-Lazio durante la finale di Sanremo

La partita tra la squadra di Inzaghi e quella guidata da Pioli sarà di fatto un crocevia della stagione di Serie A e questo avrebbe potuto compromettere il dato di ascolti dell'ultima serata del Festival. Una serata che non sarà del tutto priva di concorrenza, visto che l'appuntamento di Serie A delle 20.45 sarà Fiorentina-Lazio diretta di Dazn e di Sky), partita non meno interessante.

A Sanremo torna il pubblico

Per Amadeus, giunto al suo terzo (e forse ultimo) Sanremo, si tratterà di un'edizione meno ansiolitica delle precedenti. Se la prima lo era stato per forza di cose, trattandosi del debutto e quindi una prova carica di aspettative, l'anno scorso ci si era messo il Covid, che aveva costretto il conduttore a presentare la surreale edizione senza pubblico all'Ariston. Quest'anno non ci sarà meno attenzione, visti gli effetti evidenti di Omicron, ma Amadeus potrà tornare a contare sul calore del pubblico. Salvo cambi improvvisi dell'ultimo minuto provocati da un cambio improvviso dei parametri, all'Ariston (come in tutti i teatri in zona bianca) è prevista capienza di pubblico al 100%. Questo aspetto potrebbe certamente contribuire a riportare su gli ascolti di Sanremo dopo il calo fisiologico della seconda edizione.