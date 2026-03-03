Sal Da Vinci trionfa a Sanremo e crolla il porno a Napoli: i dati più curiosi della settimana del Festival

Il Festival di Sanremo resta l'evento televisivo per eccellenza, il più seguito dell'anno. Nella settimana "santa" l'Italia intera altera le proprie abitudini, come accadrebbe per una festa comandata Se gli ascolti della kermesse ci danno una misura chiara del coinvolgimento del pubblico, c'è un'altra metrica interessante che ogni anno offre elementi di spunto curiosi, ovvero le fluttuazioni del consumo di pornografia nel corso delle serate e quest'anno, inevitabilmente, gli occhi sono puntati sugli effetti del vincitore, Sal Da Vinci.

Le metriche fornite da Pornhub a Fanpage rilevano che durante la finale il traffico in Italia è sceso fino al -20% rispetto a un sabato medio, con il calo più significativo registrato intorno all’1:00 di notte, mentre si esibivano gli ultimi artisti in gara.

Curiosamente, al momento dell’annuncio ufficiale della classifica finale, intorno alle 2:00, il traffico era già tornato su livelli medi. Subito dopo la proclamazione del vincitore, però, si è registrato un rimbalzo netto, con un picco del +14% intorno alle 3:00 del mattino.

Campania e Napoli, il crollo per l’effetto Sal Da Vinci

La vittoria di Sal Da Vinci, ha avuto un impatto ancora più evidente nella sua regione di origine: in Campania, il traffico è crollato fino al -28%, un dato ben più marcato rispetto alla media nazionale. Ancora più significativo il dato della città di Napoli, dove il calo ha toccato il -24% nel momento più intenso della serata, per poi registrare un rimbalzo record del +26% subito dopo la proclamazione del vincitore. Un segnale che, quando a vincere è l'artista di casa, la partecipazione emotiva si riflette anche nei comportamenti digitali.

Con l’annuncio che il prossimo anno la conduzione passerà all’amatissimo Stefano De Martino, resta da capire quale potrà essere l’impatto sulla Campania. Se il 2026 ha dimostrato un forte “effetto Sal Da Vinci” nella notte finale, il 2027 potrebbe trasformarsi in un vero e proprio blackout digitale regionale.

Boom della categoria “Music” durante la settimana del Festival

L’effetto Sanremo si è fatto sentire per tutta la settimana anche nelle preferenze di visione. La categoria “Music” su Pornhub ha registrato un aumento progressivo delle visualizzazioni, con un picco del +20% nella giornata di apertura del Festival (24 febbraio) e un ulteriore balzo del +29% la sera della finale, rispetto al mese precedente. Anche il giorno successivo ha mantenuto livelli elevati (+22%), segno che la “febbre da Festival” è andata oltre la diretta televisiva.

Un impatto più forte rispetto al 2025

Gli ascolti televisivi della finale 2026 sono stati inferiori rispetto allo scorso anno, ma il calo di traffico registrato quest’anno è stato più marcato: -20% contro circa -14% nel 2025. Un dato che conferma come il Festival resti un appuntamento capace di influenzare in modo significativo le abitudini serali degli italiani.