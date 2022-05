Rocio Munoz Morales è la madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2022 Rocío Muñoz Morales condurrà la serata d’apertura e di chiusura della kermesse diretta da Alberto Barbera.

Annunciata la madrina della settantanovesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che durerà dal 31 agosto al 10 settembre. Rocío Muñoz Morales, attrice e conduttrice, condurrà quindi le serate di apertura e di chiusura della kermesse diretta da Alberto Barbera. La cerimonia di inaugurazione si terrà sul palco della Sala Grande al Palazzo del Cinema al Lido; la cerimonia di chiusura si terrà sabato 10 settembre, serata nella quale saranno quindi annunciati i Leoni e tutti gli altri premi della 79esima mostra.

La carriera di Rocio Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales è nata a Madrid nel 1988. È un'attrice, conduttrice ed ex modella. Nasce ballerina professionista, poi studia per diventare attrice e debutta in alcune serie per la televisione spagnola. Nel 2012 fa il suo debutto nel cinema italiano nel film di Paolo Genovese Immaturi – Il viaggio e dal 2013 è la protagonista femminile della fortunata serie Un passo dal cielo in onda su Rai1. Nello stesso anno affianca Carlo Conti nella conduzione del 65° Festival di Sanremo durante le cinque serate. Nel 2017 esordisce in teatro con "Certe Notti" a cui seguiranno altre produzioni: Dì che ti manda Picone (2018), Love Letters (2019), Sherlock Holmes e i delitti di Jack lo Squartatore (2020), Parlami d’amore Mariù (2021) e Fiori d’acciaio (2022). Rocío Muñoz Morales ha anche condotto una delle puntate de Le Iene su Italia1.

Il programma di Venezia 79

Nell'attesa di una definizione completa di eventi, si sa che è stato attribuito a Paul Schrader, regista (Il collezionista di carte, First Reformed, Il bacio della pantera, American Gigolo) e sceneggiatore (Toro scatenato, Taxi Driver, Complesso di colpa, Yakuza) statunitense, il Leone d’Oro alla carriera che gli sarà consegnato nelle giornate della Mostra dal 31 agosto al 10 settembre.