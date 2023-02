Perchè i Coma_Cose cantano schiena contro schiena a Sanremo: il significato della canzone “L’addio” I Coma Cose si sono esibiti schiena contro schiena durante il Festival di Sanremo 2023. Ecco qui il motivo.

A cura di Vincenzo Nasto

Coma Cose, Festival di Sanremo 2023

A due anni da "Fiamme negli occhi", i Coma_Cose ritornano sul palco del Festival di Sanremo 2023 con "L'addio". I due autori milanesi si sono esibiti sul palco dell'Ariston con una nuova interpretazione: dopo aver cantato viso conto viso in "Fiamme negli occhi", i due autori hanno cominciato il brano dandosi le spalle, affrontando la prima strofa del brano con una netta separazione, schiena contro schiena, per poi unirsi alla fine del brano in un bacio riparatore. Ma perché i Coma_Cose si sono esibiti schiena contro schiena?

Perché i Coma Cose si sono esibiti schiena contro schiena

I Coma Cose, ritornati sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo 2023 con "L'Addio", si sono esibiti schiena contro schiena nella prima strofa del brano per rendere chiaro il significato del proprio brano. Infatti, "L'Addio" è un brano in in cui il duo racconta la necessità di allontanarsi, per riprendere coscienza di sé, senza mai abbandonare l'idea di coppia. Un miscuglio di emozioni contrastanti, tra il racconto della vita veloce che li ha travolti e la necessità di trovare un proprio equilibrio per non deludere l'altra persona. Tutto questo si può intravedere quando la coppia canta: "Magari è solo questa vita strana con le valigie sempre mezze fatte, magari è solo che ci si allontana se si vuole ciò che si combatte. E sparirò ma tu promettimi che potrò sempre ritornare da te".

Il ritorno di Coma Cose a Sanremo 2023

I Coma_Cose sono ritornati al Festival di Sanremo 2023 con la canzone "L'Addio": il duo formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano si ripresenta sul palco dell'Ariston dopo il grande successo di "Fiamme negli occhi". La canzone con cui hanno partecipato al Festival di Sanremo 2021, che terminarono al 20esimo posto, ha avuto però un grande successo in termini di streaming, collezionando oltre 35 milioni di stream su Spotify.