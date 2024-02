Perché i cantanti stanno salendo sul palco dell’Ariston con delle matite: c’entra il FantaSanremo Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2024, sono diversi gli artisti che sul palco dell’Ariston stanno portando una matita. Ma cosa significa? Il motivo è legato al FantaSanremo: ecco cosa significa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2024, sono diversi gli artisti che sul palco dell'Ariston stanno portando una matita. Ma cosa significa? Il motivo è legato al FantaSanremo, il gioco parallelo al Festival che permette agli artisti di conquistare punti, serata dopo serata, in base ai loro look, alle azioni, alle parole e a molto altro. Nella classifica stilata al termine della seconda serata, Dargen D'Amico è in testa, seguito da Loredana Bertè e BigMama.

Perché i cantanti salgono sul palco con delle matite: il significato

Come spiega la pagina ufficiale del FantaSanremo, la matita ha un significato ben preciso: simboleggia la matita copiativa, lo strumento utilizzato da sempre per esprimere il proprio diritto al voto. In questo caso, il riferimento è alle elezioni dell'8 e 9 giugno, in cui i cittadini dell'Unione Europea eleggono i propri rappresentati come Membri del Parlamento Europeo. Ogni artista che salirà sul palco con questo oggetto, guadagnerà +20 punti. Si tratta di un modo per supportare la democrazia anche in occasione della kermesse musicale più importante in Italia.

Quali artisti finora sono saliti sul palco con delle matite

Fino a questo momento della gara, sono cinque gli artisti che hanno portato sul palco una matita. Il primo è stato Maninni, presentato da Alf: entrambi hanno guadagnato +20 punti al FantaSanremo. Nel caso di Maninni si sono sommati a quelli conquistati grazie al suo outfit e a un fiore tra i capelli. Anche i Santi Francesi avevano l'oggetto tra le mani, così come Rose Villain, l'ultima artista che fino a questo momento si è esibita.