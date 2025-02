Nel telefono di Noemi: “L’ultima chiamata che ho fatto a mio padre, poi la chat con Emis Killa e l’allenamento” Noemi si racconta nel format di Fanpage “Nel telefono di”. Ha raccontato i segreti del suo cellulare: l’ultima persona che ha chiamato, quell’artista che le ha fatto i complimenti, la foto profilo di Whatsapp a cui tiene particolarmente e tanto altro. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

Noemi è stata protagonista del format di Fanpage.it Nel telefono di, in cui l'artista si racconta attraverso chat e contenuti del suo cellulare. La cantante ha raccontato come sta vivendo l'esperienza al Festival di Sanremo 2025. Poi, ha svelato i segreti del suo cellulare: l'ultima persona che ha chiamato, quell'artista che le ha fatto i complimenti, la foto profilo di Whatsapp a cui tiene particolarmente e tanto altro.

Noemi a Sanremo con la canzone Se t'innamori muori

Per prima cosa Noemi ha sfoderato una foto a cui tiene talmente tanto da impostarla come immagine del profilo di Whatsapp: "Sono molto orgogliosa. Siamo io, De Gregori e Venditti che siamo dei grandissimi romanisti. Quando Antonello ha fatto me e Francesco, Cavalieri della Roma. Scusate, mi flexo questa roba per tutta la vita, non la cambio più". Quindi ha raccontato come sta vivendo l'esperienza sanremese. L'artista sta partecipando a Sanremo 2025 con il brano "Se t'innamori muori":

Mi sono molto divertita, ero molto emozionata. Ti giuro, sul secondo ritornello mi è arrivata una forza, mi sono sentita, come se mi avessero preso sotto braccio. Questo pezzo secondo me è potentissimo, ha un ritornello incredibile, un messaggio bello. C'è un ritorno alle emozioni, non aver paura di dare tutto nella vita. Cioè Se t'innamori muori dice che il morire è questo senso di abbandono che viene dopo che tu hai amato fino in fondo, hai dato fino in fondo, sei stato senza riserve. Spero vi arrivi così.

La sua immagine di sfondo, l'ultima foto e l'ultima chiamata

Noemi è perdutamente innamorata del suo cane. Così, ha impostato la sua foto come immagine di sfondo del suo cellulare: "Io ho sempre avuto cani nella mia vita, perché secondo me il cane è un grande amico. Un paio di mesi fa ho preso questo cane che è bellissimo e si chiama Daisy. Farà compagnia all'altro mio cane che si chiama Teo che è uno shih tzu che ha 14 anni, vecchissimo, quindi dovevo trovare qualcuno che se ne prendesse un po’ cura". Noemi, poi, ha svelato a Fanpage.it, qual è l'ultima foto che ha scattato prima dell'intervista:

L'ultima foto che ho scattato? Che tristezza è uno screenshot. Mi partono sempre… Non screenshot? Ah, un fondotinta che mi piaceva. L'ultima persona che ha chiamato? Armando, mio papà. L'ultimo messaggio di WhatsApp, ce ne sono più di uno perché ne ho 18 non letti, perché è una chat, è la mia chat dei social, ve la faccio vedere. L’ultima canzone che ho ascoltato? La playlist di Sanremo, c'è anche un Gym pump 2025, ma questa è un'altra storia. L’ultimo artista che ho chiamato o con cui ho chattato? Emis Killa che mi ha fatto i complimenti perché gli è piaciuta molto la canzone di ieri sera, è un mio amico. Anche il suo è un bel pezzo. L'ultima nota che ho scritto? È un allenamento di ginnastica di alta intensità, 45 secondi di lavoro, 15 secondi di rest, push up, sit up, quad press, burpees per quattro volte, recupero a fine giro, 45 secondi.