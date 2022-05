Moto GP da record di ascolti, Formula 1 seguitissima anche in differita su TV8 La stagione dei motori continua a dimostrarsi prolifica per Sky e TV8, che sia sul fronte Moto GP che per la Formula 1 ha confermato numeri interessanti dal punto di vista degli ascolti.

A cura di Andrea Parrella

Leclerc e Bagnaia, che ha vinto il Gran Premio d’Italia

Il weekend continua a mostrarsi generoso con Sky sul fronte motori. Domenica 29 maggio il doppio appuntamento con Moto GP e Formula1 ha tenuto per tutto il pomeriggio i riflettori puntati sugli eventi proposti da Sky Sport e Tv8.

Gli ascolti del Gran Premio d'Italia di MotoGP

Il Gran Premio d'Italia di MotoGP, vinto da Francesco Bagnaia e proposto proprio in contemporanea da Sky Sport e TV8, è stato seguito da 2 milioni 813 mila spettatori medi e il 19,8% di share. Si tratta del record stagionale per la Moto GP. Nel dettglio, la gara è stata seguita su Sky Sport Uno 910 mila spettatori con il 6,4% di share, mentre su TV8 ha raccolto 1 milione 903 mila spettatori medi, corrispondenti al 13,4% di share.

Gli ascolti del Gran Premio di Monaco di Formula 1

Nonostante l'affollamento degli appuntamenti pomeridiano, anche la Formula 1 conferma il grande seguito di pubblico di questa stagione, in linea con la crescita notevole del circuito negli ultimi anni. Domenica 29 maggio, il Gran Premio di Monaco, in diretta dalle 16.05 – in ritardo causa maltempo – su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, ha ottenuto 1 milione 714 mila spettatori medi, con il 13,7% di share e 2 milioni 773 mila spettatori unici. La gara a sua volta è stata trasmessa in differita su TV8 dalle 18 circa e ha raccolto 2 milioni 426 mila spettatori medi, con il 18% di share. Si tratta di numeri che pongono il Gran Premio di Monaco sul secondo gradino del podio tra i risultati migliori della stagione dopo il GP di Arabia Saudita.

Effetto "ritorno" delle Ferrari

È evidente il peso di un fattore imprescindibile per la stagione di successo della F1 in Italia, dettato dalla centralità delle Ferrari in questa stagione. A dispetto delle numerose disavventure per Leclerc in queste ultime settimane, che stanno alimentando il senso di beffa nella tifoseria del Cavallino. Chiaro che l'andamento delle Rosse sarà determinante anche in chiave ascolti e questo si intuirà solo con il passare delle settimane e l'andamento del campionato.