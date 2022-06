La gavetta di Giorgia Cardinaletti in Rai, dalla Formula 1 a Sanremo fino al Tg1 delle 20 La giornalista del Tg1 è stata promossa all’edizione delle 20 dopo un lungo percorso che negli ultimi anni l’ha vista adattarsi ai più svariati racconti di sport, spettacolo e cronaca.

A cura di Andrea Parrella

Lunedì 20 giugno 2022 è un giorno che Giorgia Cardinaletti ricorderà per molto tempo. Alle ore 20 la giornalista ha fatto il suo esordio alla conduzione dell'edizione di punta del Tg1, il notiziario più visto in Italia. Una promozione figlia di un terremoto interno al Tg1 imposto dalla direttrice Monica Maggioni, che ha portato a una temporanea retrocessione dei volti di riferimento dell'edizione delle 20, ma che contribuirà certamente a valorizzare risorse come la giornalista di Fabriano, che negli ultimi anni abbiamo visto prestata ad ambiti diversi da quello puramente informativo, passando dallo sport a Sanremo.

L'ingresso in Rai

Diventata professionista nel 2012, Giorgia Cardinaletti è entrata in Rai dalla porta di RaiNews24, dove è stata prima inviata e poi conduttrice. In quegli stessi anni si è fatta anche conoscere dal pubblico appassionato di Formula 1 alla conduzione di Pole Position, programma di approfondimento sulla competizione automobilistica che al tempo era ancora appannaggio della Rai.

La conduzione della Domenica Sportiva

Il 2016 amplia la visuale di affaccio sul mondo sportivo, perché quello è l'anno in cui inizia l'esperienza con Alessandro Antinelli alla conduzione della Domenica Sportiva. Nella stagione successiva sarà affiancata da Riccardo Cucchi, mentre il terzo e ultimo anno dividerà lo spazio con Marco Lollobrigida. Il percorso alla DS si chiude nel 2019, quando inizia l'esperienza di Giorgia Cardinaletti al Tg1. Oltre al lavoro da inviata, inizia anche a condurre lo spazio Tg1 60 secondi e l'edizione notturna, mentre nel 2020 partecipa all'operazione Dentro il Festival dedicata al Festival di Sanremo con il racconto in diretta sulla piattaforma della conferenza stampa dell'evento, momento cruciale del racconto della settimana sanremese.

La svolta al Tg1

Con l'arrivo di Monica Maggioni alla direzione del Tg1 Cardinaletti prende definitivamente quota. Il cambio di linguaggio imposto dalla nuova direzione le consente di intervenire spesso in studio nell'edizione serale del Tg con degli spazi di approfondimento. A inizio 2022 ottiene anche un programma tutto suo di seconda serata, Via delle Storie. Poi con l'arrivo di giugno si intensificano le voci di un suo passaggio definitivo all'edizione serale del Tg che si concretizza il 20 giugno, in concomitanza con l'annuncio di Amadeus per il Festival di Sanremo 2023, ovvero la co-conduzione di Chiara Ferragni. Un traguardo importante per la giornalista classe 1987, che ha dimostrato nel corso degli anni di sapersi adeguare a vari stili di racconto, incontrando anche momenti favorevoli per avanzamenti che altri colleghi hanno impiegato molti anni in più prima di raggiungere.