Morgan contro Sanremo 2022: “Quando sarò direttore artistico tornerà la musica in Italia” Il celebre cantante e musicista Morgan ha attaccato con parole forti il Festival di Sanremo 2022 attraverso il suo profilo Facebook: la critica contro Amadeus e le canzoni scelte.

Morgan ha attaccato duramente il Festival di Sanremo 2022 con alcune parole, piuttosto forti, contro la kermesse e il conduttore e direttore artistico Amadeus pubblicate sul suo profilo Facebook. È stato protagonista dello show più famoso d'Italia nel 2020 con il brano Sincero, cantato in coppia con Bugo: i due artisti furono squalificati per defezione nel corso della quarta serata dopo alcuni screzi avvenuti tra loro dietro le quinte. Ne sono seguiti altri tra l'artista milanese e il Festival: l'ultimo quando fu escluso da Sanremo Giovani nel 2021 dove ricopriva il ruolo di giudice.

Il duro attacco di Morgan

Il celebre artista Morgan su Facebook ha attaccato duramente il Festival di Sanremo 2022 criticando il conduttore e direttore artistico e la scelta delle canzoni per questa 72esima edizione. Aspira a diventare un giorno direttore artistico della kermesse e quando succederà, ha aggiunto, tornerà la musica vera, secondo il suo parere. Ecco le sue parole:

Prima di morire curerò un'edizione del Festival di Sanremo come direttore artistico e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria.

Il passato tra Morgan e Sanremo

Morgan dopo la squalifica da Sanremo nel 2020, era rientrato nel cast di Sanremo Giovani, in qualità di giudice, ma anche in quell'occasione le cose non andarono nel verso giusto. L'artista fu escluso dal programma per il comportamento scorretto adottato quando, nel commentare la sua esclusione tra i Big di Sanremo 2021, utilizzò parole offensive. Ne seguì un durissimo sfogo: "Se tu stai scherzando accetto lo scherzo, ma se veramente hai avuto il coraggio di comportarti da merda umana io non ve lo permetterò, non avete nessun diritto di comportarvi da infami".