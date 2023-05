Michele Placido sul palco dei David di Donatello: “Dicono che ho il Parkinson, va bene” Il regista sale sul palco e riceve il David Giovani per il suo film L’ombra di Caravaggio. Il discorso è piuttosto improvvisato e Placido sembra faticare nel reggere la statuetta, che posa a terra. Poi l’accenno alla malattia e quei tremori che in diverse occasioni hanno fatto pensare al Parkinson.

A cura di Giulia Turco

Michele Placido ha ricevuto il David di Donatello per la Categoria David Giovani, assegnato da una giuria nazionale di studenti delle scuole superiori. Il film premiato è L’Ombra di Caravaggio, con Riccardo Scamarcio nei panni del tormentato artista del XVII secolo. Il regista sale sul palco e ringrazia la giuria, nel totale stupore per il premio ricevuto.

Michele Placido “si sveglia” in tempo per ritirare il David

Sui social è diventato virale il video della reazione di Placido che, seduto in platea, sembra non si aspettasse affatto di dover ritirare il premio. La versione ironica circolata sui social racconta che il regista si sarebbe addormentato durante la cerimonia e improvvisamente svegliato sentendo annunciare il titolo del suo film, ma sembra più plausibile che la sua sia semplicemente una reazione di totale stupore e incredibilità davanti alla notizia.

Il discorso di Michele Placido sul palco dei David

Il regista si sfila dal pubblico e sale sul palco per ritirare il premio, visibilmente emozionato. Non è sfuggito un certo tremore che non gli consente di reggere la statuetta, così Placido la posa in un primo momento a terra, poi la passa tra le mani di Matilde Gioli al suo fianco. “Poche parole, trenta secondi, sono parole confuse. Poi se no mi dicono ‘Placido ha il Parkinson’. Va bene, ho il Parkinson. ‘A Placido manca un dente’. Sì, mi manca un dente, mi devo mettere da questa parte. Sono emozionato, certo. Ringrazio il maestro Bellocchio, che mi ha insegnato a stare davanti e dietro alle telecamere. Gifuni, che ha fatto un bellissimo discorso che onora il cinema italiano e il teatro. Grazie. I figli? No, loro vanno poco al cinema, guardano più che altro le serie. E poi Rai, Paolo Del Brocco, 01, che hanno accompagnato a produrre questo film e Federica Vincenti, senza la quale non avrei potuto farlo".

Le voci mai confermate sul Parkinson di Michele Placido

Non è sfuggito che il discorso del regista fosse piuttosto improvvisato, ma soprattutto che nel corso dei ringraziamenti Placido sembra aver confermato le voci sulla malattia. Le indiscrezioni circa i tremori agli arti del regista, 77 anni, si rincorrono da diversi mesi, ma Placido non ha mai confermato esplicitamente di soffrirne.