Maurizio Costanzo e le polemiche su Sanremo: “Sciocchezze e castronerie per fare parlare del Festival”

Sulle pagine del settimanale Chi, Maurizio Costanzo cura una rubrica in cui risponde a domande su temi di attualità. Nel numero in edicola questa settimana, il noto giornalista ha commentato le polemiche che già sono scoppiate attorno al Festival di Sanremo 2023.

Nel corso della finale di Sanremo Giovani, i Big sono stati chiamati a rivelare i titoli delle loro canzoni. Madame è in gara con il brano "Il bene nel male". Originariamente, però, il titolo pensato per la canzone era "Puttana". Così, ecco il quesito che è stato posto a Maurizio Costanzo:

Prime polemiche e primi scandali per Sanremo: Madame cambia all'ultimo il titolo della sua canzone (Pu***), troppo volgare per la kermesse canora. Era già successo a Lucio Dalla, con il suo capolavoro 4 marzo '43, a Giorgio Faletti con Signor Tenente (per quell'interiezione siciliana, "min***"), a Loredana Bertè, Vasco Rossi, persino, nell'antichità, a Jula De Palma. Ma possibile che Sanremo non cambi mai, ma proprio mai?