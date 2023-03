Marco Mengoni canterà Due Vite a Eurovision 2023: ora è ufficiale Marco Mengoni ritorna a dieci anni dalla prima partecipazione all’Eurovision Song Contest con “Due Vite”, ora è ufficiale.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Marco Mengoni ha scelto di cantare Due Vite, la canzone vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo, per rappresentare l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest 2023, in programma a Liverpool. La finale si terrà il 13 maggio e sarà trasmessa in diretta su Rai1.

Il ritorno a Eurovision di Marco Mengoni

Marco Mengoni ritorna a dieci anni dalla prima partecipazione all'Eurovision Song Contest: "Sono orgoglioso di rappresentare nuovamente il mio paese e non vedo l’ora di essere a Liverpool. Intraprendo questa nuova avventura con lo stesso spirito con cui ho deciso di affrontare Sanremo: mi voglio divertire e godermi il momento, voglio portare su quel palco tutto me stesso e il mio mondo. Con il mio team siamo al lavoro per preparare la performance al meglio". Dieci anni fa, Mengoni portò "L'essenziale" a Malmö, per l'ESC 2013.

Il successo di Due Vite

Marco Mengoni, che è attualmente impegnato in studio per la realizzazione del prossimo disco in uscita prima dell’estate, ha voluto affrontare questa nuova avventura con la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo. Due Vite ha raggiunto il disco di platino in pochissimo tempo. Ad oggi, 30 milioni di visualizzazioni solo sul videoclip ufficiale e 30 milioni di stream, raggiungendo la quarantanovesima posizione nella classifica global di Spotify.

Ho scelto Due vite perché voglio portare me stesso su quel palco, e questo brano è una riflessione a cui tengo molto e mi piace l’idea che arrivi a così tante persone, anche con un background culturale e musicale così diverso dal mio, non vedo l’ora. E’ un viaggio intimo, un invito rivolto a tutti noi ad accettare quello che la vita ci offre perché tutto quello che viviamo ci serve per crescere e va accettato, senza ripensamenti, rimpianti, senza se e senza ma.

Dopo l'Eurovision, Marco Mengoni inizierà una serie di appuntamenti nei principali stadi italiani, con alcune date già sold out, come quelle di Salerno (24 giugno), Bari (28 giugno), Bologna (1 luglio) e Milano (8 luglio).