“Mamma d’oro”: ma come ha fatto Carlo Conti a Sanremo 2026 a inciampare nella polemica sulla Lollobrigida?

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa volta Carlo Conti ha fatto tutto da solo. Dopo due settimane di polemiche su Francesca Lollobrigida e sull’eccessiva attenzione tributata al suo essere madre, attenzione che secondo molti avrebbe finito per offuscare i suoi meriti olimpici, il conduttore di Sanremo 2026 è riuscito a tuffarsi a bomba proprio dentro quella polemica. Attirando su di sé le critiche invece di mettersi al sicuro, lontano mille miglia da una vicenda già delicata: quella della due volte campionessa olimpica e dell’intervista rilasciata mentre teneva in braccio il figlio di due anni.

Conti aveva tutti gli strumenti per comprendere a monte come evitare di imboccare quel vicolo cieco e invece, sul palco dell’Ariston, nel corso della seconda serata, mentre la platea si aspettava di sentire parlare di record e della storia di una delle migliori atlete italiane dell’anno, ha scelto incomprensibilmente la via più complicata.

Conti ha autori, ne ha a decine soprattutto a Sanremo, e invece di scappare lontano da questa storia è riuscito a finirci dentro con tutte le scarpe. Per quale motivo non è riuscito a immaginare che parlare di una campionessa in questi termini, dopo tutto quello che di lei si era già detto a proposito del figlio, lo avrebbe catapultato automaticamente in una vicenda già diventata complessa da affrontare per la stessa protagonista?

Che cosa ha detto Carlo Conti a Francesca Lollobrigida a Sanremo 2026

Francesca Lollobrigida è salita sul palco di Sanremo 2026 per celebrare il doppio oro vinto grazie a una performance da record alle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026. Ma Conti, nell’accoglierla, invece di limitarsi saggiamente a parlare esclusivamente di meriti sportivi, ha avuto l’idea di fare riferimento al suo ruolo di madre prima ancora che a quello di campionessa. “Per noi sei una mamma d’oro”, le ha detto il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026, scatenando la prevedibilissima ondata di polemiche social. In molti hanno accusato il conduttore di aver sottratto alla campionessa parte del suo merito, accendendo il faro principalmente sul suo ruolo di madre invece che su quello di atleta.

Una polemica già stantia, rimbalzata da una parte all’altra d’Italia nel corso delle ultime due settimane. Proprio per questo quello che meraviglia è che Conti – in genere abilissimo a evitare tutto ciò che rischia anche solo lontanamente di trasformarsi in una grana – non abbia fiutato il pericolo un attimo prima dello schianto.

L’oro di Francesca Lollobrigida e il racconto della sua impresa: alla campionessa non ha dato fastidio

Fa sorridere anche il fatto che a indignarsi siano stati soprattutto gli spettatori di quel momento televisivo andato in onda durante la terza serata di Sanremo. Perché Lollobrigida, contrariamente a quanto sostengono i detrattori di Conti, questo problema sembra non averlo nemmeno sfiorato. “Sono due ori”, ha risposto orgogliosa, prima di fare lei stessa riferimento a quell’abbraccio con il figlio Tommaso arrivato subito dopo la conquista del titolo: “Vedere mio figlio sugli spalti è stata la forza che mi ha portato avanti”. Ecco, caso chiuso. Non si è indignata Lollobrigida, che quell’oro se l’è faticosamente sudato, perché mai dovrebbe farlo qualcun altro al posto suo? Preoccupiamoci, semmai, per l’ingenuità di Conti: ma non ha un autore che gli voglia bene, un amico o un parente che gli suggerisca in quali trappole non andare a incastrarsi?