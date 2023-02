Luisa Ranieri al Festival di Sanremo 2023, l’attrice ospite della serata finale del sabato L’attrice sarà ospite all’Ariston nella serata del sabato, a poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata de Le Indagini di lolita Lobosco 2, su Rai1 il 12 febbraio.

A cura di Andrea Parrella

Luisa Ranieri sarà ospite al Festival di Sanremo 2023. L'attrice, che in queste settimane regala grandi ascolti a Rai 1 con la seconda stagione di "Le indagini di Lolita Lobosco", sarà sul palco dell'Ariston nel corso dell'ultima serata del sabato, proprio per lanciare il finale di stagione di Lolita Lobosco che verrà trasmesso sulla stessa rete domenica 12 febbraio. Per Luisa Ranieri si tratterà della prima volta all'Ariston.

I volti della fiction Rai a Sanremo

L'attrice napoletana si accoda dunque a quanto faranno altri volti della fiction Rai nella settimana sanremese, lanciando dal palco dell'Ariston i prodotti di punta di prima serata, non solo di Rai1. Nella prima serata, martedì 7 febbraio, ci sarà Elena Sofia Ricci per presentare “Fiori sopra l’inferno”, la fiction che partirà su Rai1 lunedì 13 febbraio. Il giorno successivo, mercoledì 8, calcherà il palco del Festival Francesco Arca, che sarà a Sanremo per presentare un altro nuovo titolo della fiction di Rai 1, “Resta con me”, un noir notturno ambientato a Napoli in onda da domenica 19 febbraio, che nasce da un’idea di Maurizio De Giovanni e il cui spot è in rotazione su Rai1 in queste settimane.

Anche il cast di Mare Fuori all'Ariston?

Non mancheranno nemmeno i ragazzi di Mare Fuori, forti del boom ottenuto dalla terza stagione presente su RaiPlay dal 1 febbraio, che arriverà in prima serata su Rai2 a partire dal 15 febbraio. Una folta rappresentanza del cast dovrebbe infatti salire sul palco dell'Ariston nella serata di venerdì 9 febbraio. Tra loro ci sarà anche Matteo Paolillo, voce della sigla omonima di Mare Fuori e anche attore del cast, al centro della narrazione di questa terza stagione. La presenza dei protagonisti di Mare Fuori all'Ariston è figlia di un'esplicita proposta fatta dal produttore della serie all'amministratore delegato Rai Carlo Fuortes nel corso della conferenza stampa di presentazione della terza stagione. Al momento non c'è ancora conferma assoluta in merito alla presenza sul palco dell'Ariston degli attori di Mare Fuori, ma si presume che arriverà presto.