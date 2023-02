Mare Fuori 3, il fenomeno arriva anche al Tg1: il cast atteso a Sanremo ma manca la conferma Il successo incredibile di Mare Fuori arriva al Tg1, con i protagonisti Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo ospiti dell’edizione delle 20. E ora si attende la conferma del cast della serie all’Ariston.

A cura di Andrea Parrella

La narrazione del boom di Mare Fuori ha contaminato definitivamente anche la Rai. Le reti del servizio pubblico, forti dei dati incredibili registrati su RaiPlay dalla terza stagione della serie nelle prime 48 ore, sta mostrando enorme interesse per quello che è a tutti gli effetti il fenomeno seriale delle ultime stagioni. Dopo le parole di esultanza dell'amministratore delegato Carlo Fuortes, che ha definito Mare Fuori 3 un segnale che il servizio è "anche per i giovani", nella giornata del 3 febbraio sono arrivate anche le celebrazioni del Tg1, che nell'edizione della sera ha ospitato Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo, due dei protagonisti della serie in onda su Rai2 a partire dal 15 settembre.

Il successo di Mare Fuori 3

Un'accoglienza, quella che la Rai sta destinando alla serie, a dir poco mastodontica. Dopo il successo consolidato con la seconda stagione, Mare Fuori ha avuto un boom definitivo anche grazie al passaggio su Netflix, che ha acquisito i diritti delle prime due stagioni portando il suo pubblico per mano nel racconto della serie teen della Rai. Da qui la strategia dell'azienda di rendere disponibile la terza stagione di Mare Fuori prima su RaiPlay con i primi sei episodi e i successivi dal 13 febbraio, potenziando così il valore della piattaforme, che infatti in poche ore ha beneficiato non solo di un numero enorme di visualizzazioni, ma anche di molti nuovi accessi.

Il cast di Mare Fuori all'Ariston?

E adesso si attende Sanremo. Nel corso della conferenza stampa di presentazione era stato uno dei produttori di Mare Fuori a proporre all'amministratore delegato di portare ilcast di Mare Fuori a Sanremo. Ipotesi che Fuortes ha subito accolto con favore, sebbene non siano arrivate conferme in questi giorni. Si parla dell'ipotesi che gli attori della serie possano essere sul palco dell'Ariston nella seconda serata di mercoledì 8 febbraio.