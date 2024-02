ll Coro Artemia a Sanremo 2024 con Annalisa: dalla collaborazione con Elisa al palco dell’Ariston In occasione delle serate cover Il Piccolo Coro Artemìa di Torviscosa si esibirà al fianco di Annalisa e La Rappresentate di Lista. Non è la prima volta che il coro divide il palco con cantanti di successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il Piccolo Coro Artemìa di Torviscosa venerdì 9 febbraio, in occasione della serata cover, canterà sul palco insieme ad Annalisa e La Rappresentate di Lista. Il Coro, diretto dal maestro Denis Monte, è composto da coriste e coristi dai 14 ai 25 anni. Ventotto ragazze, dai 17 ai 29 anni, si esibiranno al Festival sulle note di Sweet Dreams degli Eurythmics.

La storia del Coro Artemia di Torviscosa a Sanremo 2024

L'annuncio della partecipazione a Sanremo è arrivato a Viva Rai2!, programma televisivo di Rosario Fiorello. In passato il Coro Artemia ha preso parte a diversi progetti di rilievo, Vivaio di Voci presso Padiglione Italia a Expo nel 2015, oltre che concerti e festival corali in giro per l'Italia e all'estero. In diverse occasioni ha condiviso il palco con artisti come Luciano Ligabue, Giorgia, Mario Biondi, The Kolors, Fabri Fibra, Luca Carboni, Francesco De Gregori, Jack Savoretti. Il Piccolo Coro Artemia collabora dal 2004 con Elisa per concerti e produzioni musicali.

Dalla collaborazione con Elisa al palco dell'Ariston

Come si sono intrecciate le strade del Piccolo Coro Artemia a quelle di Annalisa? Il direttore Monte ha raccontato a ilFriuli.it che tutto sarebbe nato grazie alla partecipazione al concerto organizzato da Elisa “An Intimate Christmas Night” al Forum di Assago, trasmesso nel periodo natalizio su Canale 5. È stato proprio in quell'occasione che Annalisa ha notato il coro, scegliendolo poi per la serata cover. Il direttore, che inizialmente aveva tenuto riservata la notizia, ha aggiunto che "il coro avrà una parte attiva, non solo scenografica".