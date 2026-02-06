Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori al Festival di Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo Conti

Carlo Conti annuncia Lillo e Andrea Pucci come co-conduttori di Sanremo 2026. I due comici debutteranno sul palco dell’Ariston rispettivamente mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio.

Carlo Conti ha svelato venerdì 6 febbraio due dei co-conduttori che affiancheranno il direttore artistico sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2026. Si tratta di Lillo e Andrea Pucci, che saliranno sul palco più famoso d'Italia rispettivamente mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio. Per entrambi si tratta di un debutto assoluto alla conduzione della kermesse canora.

Chi è Lillo Petrolo

Lillo, nome d'arte di Pasquale Petrolo, è un attore, comico e conduttore romano classe 1962. Celebre per il sodalizio artistico con Greg (Claudio Gregori) nel duo Lillo & Greg, negli ultimi anni ha consolidato la sua popolarità con serie tv e cinema. La sua presenza a Sanremo rappresenta il riconoscimento di una carriera lunga decenni nel panorama comico italiano.

Chi è Andrea Pucci

Andrea Pucci, 55 anni, è un comico e conduttore milanese noto per il suo humor molto diretto e la capacità di interagire con il pubblico. Volto di programmi come Colorado e La Pupa e il Secchione, ha costruito la sua fama attraverso uno stile comico immediato e popolare. È un nome certamente ‘esotico', bizzarro se vogliamo per il Festival di Sanremo.

Il Festival di Sanremo 2026: cosa sappiamo finora

L'edizione 2026 del Festival, che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, segna il secondo anno consecutivo di Carlo Conti alla direzione artistica dopo il suo ritorno alla guida della manifestazione. Tra gli ospiti già annunciati Can Yaman, nella prima serata di martedì 24 febbraio. Nella serata di mercoledì, quella dove è previsto anche Lillo, ci sarà anche Achille Lauro. Presenza fissa accanto a Carlo Conti è invece Laura Pausini. L'artista torna al Festival che l'ha lanciata, questa volta per condurlo. Grande attesa anche per i ritorni di Morgan e Gianluca Grignani nella serata dei duetti prevista come sempre al venerdì.