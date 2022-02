Le Vibrazioni rendono omaggio a Stefano D’Orazio a Sanremo 2022: il suo volto sulla batteria Le Vi brazioni rendono omaggio a Stefano D’Orazio al Festival di Sanremo, raffigurando il suo volto sulla batteria.

"Ciao Stefano" urla Francesco Sarcina alla fine della loro esibizione sul palco del Teatro Ariston. Le Vibrazioni arrivano al Festival di Sanremo per la quarta volta, portando il loro rock con la canzone "Tantissimo". La band si presenta sul palco con la grancassa della batteria con l'immagine stilizzata di Stefano D'Orazio, batterista dei Pooh, scomparso a causa del Covid lo scorso 6 novembre 2020. Le Vibrazioni hanno voluto rendere omaggio a un musicista che ha scritto alcune delle pagine più importanti della Storia della musica italiana, vincendo, coi Pooh, il Festival con Uomini soli nel 1991. Lo hanno scritto loro stessi, anticipandolo sui propri social poco prima dell'esibizione al Festival.

"Un uomo questa sera salirà con noi sul palco dell’Ariston, e ci salirà anche tutte le altre sere; quell’uomo è Stefano D’Orazio, che ha battuto incessantemente il tempo per oltre 50 anni, rendendo grande assieme alla sua band la storia della musica italiana. Proprio come quando suonava con i suoi Pooh, sarà lì anche con noi, dove con le sue bacchette catturava il tempo, prima di essere catturato troppo presto dal tempo stesso" hanno scritto le Vibrazioni sui loro canali social per rendere omaggio al musicista.

La band ha voluto sottolineare anche la causa della scomparsa di D'Orazio: "Chi lo amava non permetterà a un virus di cancellarne la presenza e la memoria, e tra chi lo amava ci siamo noi, sarà con noi come simbolo dell’amore per la musica e la vita, in un modo che lui avrebbe senz’altro amato".Un ricordo sentito che in qualche modo riprende anche la vita che tutto il mondo vive da due anni, con una pandemia che ha ucciso milioni di persone e ancora non ci permette di vivere come qualche anno fa. E quale miglior palco di Sanremo per ricordare un musicista come D'Orazio, protagonista della musica italiana.