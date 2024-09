La scaletta del concerto di Fiorella Mannoia in onda su Rai 1: canzoni e ospiti

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Andrà in onda Domenica 8 settembre alle 21.25 su Rai 1 “Semplicemente Fiorella”. L'evento è stato organizzato per celebrare i 70 anni di Fiorella Mannoia e sarà ambientato nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla a Roma. Mannoia sarà circondata da numerosi ospiti di spessore, come Giorgia, Carlo Conti, Claudio Baglioni, Elodie e tanti altri. L’evento, che si è svolto il 3 e 4 giugno a Roma, sarà visibile anche in live streaming su Raiplay.

La scaletta del concerto di Fiorella Mannoia

Nella scaletta di "Semplicemente Fiorella" ci saranno alcuni dei più grandi successi dell'artista, ma anche tante canzoni da cantare insieme ai numerosi ospiti. Di seguito la scaletta completa del concerto che è stato registrato il 3 e 4 giugno a Roma:

Mariposa Metti in circolo il tuo amore ft Ligabue Amore bello ft Claudio Baglioni Caffè nero bollente ft Giorgia Nessuna conseguenza Io che amo solo te ft Ornella Vanoni Come si cambia L’ammore ft Gigi D’Alessio Combattente Sulo pe’ parlà ft Rocco Hunt Mio fratello che guardi il mondo ft Natty Fred Chissà se lo sai ft Ron Non è un film ft Frankie Hi-NRG MC e Natty Fred Roma è de tutti ft Luca Barbarossa I dubbi dell’amore ft Enrico Ruggeri Quello che le donne non dicono ft Enrico Ruggeri Che sia benedetta ft Amara Sally La storia Il cielo d'Irlanda

Gli ospiti del concerto di Fiorella Mennoia

Come anticipato, Fiorella Mannoia ha voluto sul palco alcune delle più grandi personalità del mondo della musica e dello spettacolo. Claudio Baglioni, Ligabue, Alessandra Amoroso, Carlo Conti, Giorgio Panariello, Gigi D’Alessio, Elodie, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Paola Turci, Amara, Noemi, Ornella Vanoni, Edoardo Leo, Luca Barbarossa, Rocco Hunt, Frankie Hi-Nrg Mc, Danilo Rea, Francesco Gabbani, Tosca, Ron, Natty Fred sono gli ospiti delle due serate evento che si sono tenute lo scorso 3 e 4 giugno alle Terme di Caracalla a Roma.

