La prima gaffe di Sanremo è di Amadeus: “Sangiovanni”, gIANMARIA se la gioca al Fantasanremo Al termine del brano di gIANMARIA Amadeus torna a centro palco e invita il pubblico ad acclamarlo, ma sbaglia nome: “Sangiovanni!”. Un lapsus clamoroso per il conduttore, che ha scambiato l’attuale Big in gara con l’ex concorrente di Amici che ha partecipato lo scorso anno al Festival.

A cura di Giulia Turco

Primo scivolone per il Festival di Sanremo 2023. A commetterlo è il direttore artistico Amadeus, che cade sul nome del secondo artista in gara, a nemmeno un'ora dall'inizio del Festival. Subito dopo Anna Oxa, si è esibito sul palco gIANMARIA, con il brano ‘Mostro‘, ma il conduttore artistico lo scambia per uno dei concorrenti della scorsa edizione. Nonostante la gaffe, cerca di risollevarsi al meglio.

Amadeus scambia gIANMARIA per Sangiovanni

Al termine del brano di gIANMARIA, Amadeus torna a centro palco insieme a Gianni Morandi e invita il pubblico ad acclamarlo, ma sbaglia nome: "Sangiovanni!", esclama. Un lapsus clamoroso per il conduttore, che ha scambiato l'attuale Big in gara con l'ex concorrente di Amici che ha partecipato lo scorso anno al Festival, lo stesso da lui diretto. Amadeus prova infine a salvarsi in calcio d'angolo, trovando una spiegazione plausibile al suo errore: "Nelle prossime serate salirà sul palco Sangiovanni, per cantare la versione rivisitata di Fatti Mandare dalla mamma insieme a Gianni Morandi. Sarà uno dei momento più belli del Festival, per questo ci tenevo a dirlo", ha chiarito. In effetti la presenza di Sangiovanni è particolarmente attesa, ma la motivazione non sembra essere sufficiente per convincere il pubblico per la sua versione dei fatti.

L’episodio ha creato un certo scompiglio sui social, dove il pubblico si è chiesto se la gaffe avesse a che fare con il Fantasanremo. Nessun malus per via del lapsus di Amadeus, ma al termine dell’esibizione gIANMARIA ha dato il cinque a Gianni Morandi appena rientrato sul palco. Si tratta di una delle sfide del Fantasanremo, che regala ben 10 punti a chi ha giocato sull’artista. “So perché l’hai fatto!”, lo ha sfidato ironicamente il conduttore.

Chi è gIANMARIA da X Factor a Sanremo 2023

Classe 2002, gIANMARIA è il cantante di Vicenza conosciuto al grande pubblico per la sua precedente partecipazione ad X Factor nel 2021. Era l’edizione di Emma Marrone, che lo ha seguito come coach garantendogli il secondo posto. Da allora è arrivata la visibilità di Sanremo Giovani e infine la gara dei Big. Al Festival si presenta con "Mostro", un brano che parla della possibilità di perdere se stessi a scapito di un'altra persona, il tutto sostenuto da un ritmo leggero, volto a far ballare.