Il testo e il significato di Notte prima degli esami, la canzone di Antonello Venditti

Notte prima degli esami, storico successo di Antonello Venditti del 1984, ritornerà protagonista al Festival di Sanremo 2024, interpretata da Gazzelle e Fulminacci. Qui il testo e il significato della canzone.

Antonello Venditti, Sanremo 2024

Notte prima degli esami, uno dei brani più indimenticabili della discografia di Antonello Venditti, ritorna protagonista al Festival di Sanremo 2024. A 40 anni dalla sua pubblicazione, avvenuta nel 1984, Gazzelle ha deciso di portarla sul palco, insieme al cantautore romano Fulminacci, durante la quarta serata del Festival, quella delle cover. Qui il testo e il significato di Notte prima degli esami.

Il testo di Notte prima degli esami

Io mi ricordo, quattro ragazzi con la chitarra

E un pianoforte sulla spalla

Come pini di Roma, la vita non li spezza

Questa notte è ancora nostra

Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati?

Le bombe delle sei non fanno male,

È solo il giorno che muore, è solo il giorno che muore

Gli esami sono vicini

E tu sei troppo lontana dalla mia stanza

Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto

Stasera al solito posto, la luna sembra strana

Sarà che non ti vedo da una settimana

Maturità, t'avessi preso prima

Le mie mani sul tuo seno

È fitto il tuo mistero

Il tuo peccato è originale come i tuoi calzoni americani

Non fermare ti prego le mie mani

Sulle tue cosce tese chiuse come le chiese

Quando ti vuoi confessare

Notte prima degli esami, notte di polizia

Certo qualcuno te lo sei portato via

Notte di mamma e di papà col biberon in mano

Notte di nonno alla finestra

Ma questa notte è ancora nostra

Notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni

Notte di sogni, di coppe e di campioni

Notte di lacrime e preghiere

La matematica non sarà mai il mio mestiere

E gli aerei volano in alto tra New York e Mosca

Ma questa notte è ancora nostra

Claudia non tremare

Non ti posso far male

Se l'amore è amore

Si accendono le luci qui sul palco

Ma quanti amici intorno

Mi viene voglia di cantare

Forse cambiati, certo un po' diversi

Ma con la voglia ancora di cambiare

Se l'amore è amore, se l'amore è amore

Se l'amore è amore, se l'amore è amore

Se l'amore è amore

Il significato, la canzone di Antonello Venditti

Notte prima degli esami, intramontabile capolavoro del 1984 di Antonello Venditti, racconta l'estate romana della sua maturità, negli anni '60. I due filoni narrativi includono la pressione e l'insicurezza per la prima prova dell'esame di maturità, ma soprattutto l'apparizione di Claudia, la donna di cui si innamora. Dal "padre di lei che sembra Dante e il fratello Ariosto" alle "bombe delle sei che fanno male", l'attesa per la prima prova è superata dalla voglia di incontrare Claudia, in un mondo in movimento in cui "la matematica non sarà mai il mio mestiere e gli aerei volano in alto tra New York e Mosca, ma questa notte è ancora nostra".

Dai "quattro ragazzi" a Claudia: i ricordi della vigilia della Maturità

Notte prima degli esami è una delle hit di Antonello Venditti datata 1984 e racconta di una estate romana, vissuta probabilmente dallo stesso cantautore qualche anno prima, intorno alla fine degli anni Sessanta, quando avrebbe dovuto svolgere l'esame di Maturità al liceo classico Giulio Cesare di Corso Trieste, nell'omonimo quartiere capitolino. All'inizio del brano si fa riferimento a "quattro ragazzi" con i quali Venditti comincia a muovere i primi passi nel mondo della musica. Non è difficile pensare che si tratti di Ernesto Bassignano, Giorgio Lo Cascio e Francesco De Gregori, che erano soliti incontrarsi nel loro locale preferito, Folkstudio, quando sognare non era difficile perché "come pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra". Poi, dopo il riferimento alle "bombe delle sei che non fanno male", da intendersi in relazione alla situazione politica e ai movimenti studenteschi dell'epoca oppure semplicemente ai cornetti che i ragazzi mangiano prima di tornare a casa alle prime luci dell'alba, Venditti passa raccontare l'amore per Claudia, e dell'incontro con lei la notte prima degli esami.