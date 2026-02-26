Il testo e il significato di Mattone di Angelica Bove, finalista delle Nuove Proposte a Sanremo 2026

Angelica Bove, Sanremo 2026

Angelica Bove partecipa al Festival di Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte. Dopo aver vinto Sanremo Giovani insieme a Nicolò Filippucci, che affronterà in finale durante la terza serata di Sanremo. Porta all'Ariston "Mattone", un brano viscerale e autobiografico che affronta il tema del dolore e della perdita genitoriale. La cantante romana è stata una delle protagoniste più apprezzate di X Factor 2023, arrivando alle porte della semifinale. Tra i momenti più importanti della sua partecipazione c'è sicuramente l'esibizione con "La notte" di Arisa durante le Audition. "Mattone" vede la partecipazione autoriale di Federico Nardelli, anche produttore del brano, e Matteo Alieno.

Il testo di Mattone, la canzone di Angelica Bove a Sanremo 2026

Dicono che per amare serve stare bene da soli

Di non accontentarsi pur di rimanere insieme da fuori

Noi ci somigliamo come i cani coi padroni, mmh-mmh

Ma non ci capiamo come figli e genitori

Mi prendo un altro po'

Troppe informazioni che mi confondono, ah-ah

Quanta pioggia ancora cadrà

Per un po' di pace in queste giornate, ah-ah

So che prima o poi passerà

L'ha detto il dottore che mi devo abituare

A stare male in modo normale

Come tutte le altre persone

A stare malе in modo normale

Come tutti gli altri

E ritornare a vivеre

Dicono che per odiare serve litigare

Servono parole dette bene

Io che mi ritrovo sempre a dire cattiverie

Fino a tre non riesco mai a contare

Perdo la pazienza come perdo le occasioni

Sono treni così lontani

Aspetto ancora un po'

Troppe direzioni possibili

Quanta pioggia ancora cadrà

Per un po' di pace in queste giornate, ah-ah

So che prima o poi passerà

L'ha detto il dottore che mi devo abituare

A stare male in modo normale

Come tutte le altre persone

A stare male in modo normale

Come tutti gli altri

E ritornare a vivere

Dicono che porto un peso, che per me è un mattone

Ma un mattone serve a costruire

Il significato di Mattone, la canzone di Angelica Bove a Sanremo 2026

Il centro nevralgico del brano si basa sull'assenza, una riflessione sul dolore della perdita. Un brano autobiografico in cui viene descritto il processo di riconoscimento del dolore e la difficoltà della protagonista nel rapportarsi alla quotidianità nel tempo. E proprio nella consapevolezza di quel dolore, la cantante riesce a ribaltare il concetto morale del "mattone", che, da peso per la propria vita, diventa il primo punto da cui ricostruire la stessa.

Nell'intervista a Fanpage.it, la cantante ha descritto così il brano: "È una canzone autobiografica, parla di un momento decisivo che ha segnato un prima e un dopo. È stato tragico e traumatico. Parla del dolore in sé, e di come mi ci sono vestita per tutto il periodo in cui mi ha resa piccolissima, fragile. E anche di come per un attaccamento alla vita ho dovuto sopravvivere a quel dolore. Parla del potere che ha la consapevolezza che mentre vivi il dolore – che comunque è vita – ti puoi rialzare e puoi diventare molto più forte perché il dolore può anche essere un valore aggiunto".