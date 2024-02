Geolier a Sanremo 2024 con un brano in napoletano, Barbara D’Urso lo “traduce”: il video sui social Barbara D’Urso ha “tradotto” il brano I p’ me, tu p’ te, scritto in napoletano, che Geolier porterà al Festival di Sanremo 2024. La conduttrice ha pubblicato un video suoi social in cui prova a spiegare il significato parola per parola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Geolier è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024. Il suo brano si intitola I p' me, Tu p' te ed è scritto interamente in napoletano. Una scelta che in questi giorni sta suscitando qualche polemica perché le parole non risulterebbero comprensibili a tutti. Così, a fare da "traduttore" ci ha pensato Barbara D'Urso: la nota conduttrice, di origini napoletane, ha pubblicato un video suoi social in cui prova a spiegare il significato del brano.

Barbara D'Urso "spiega" il testo in napoletano di Geolier

"Geolier a Sanremo con un brano in napoletano? Ecco la traduzione… O almeno ci provo", ha scritto Barbara D'Urso in un video pubblicato sul suo profilo X. La nota conduttrice napoletana ha scherzato sul testo di I p'me, Tu p' te cercando di renderlo comprensibile anche a chi non conosce il dialetto. Così, aiutata da un'amica, l'ha "tradotto" parola per parola. "Provi a fare Olga Fernando?", le ha detto ironizzando e riferendosi alla celebre interprete nei programmi di Maria De Filippi. Così insieme hanno spiegato parola per parola, commentando poi: "È bellissima".

Di cosa parla il brano che Geolier al Festival di Sanremo 2024

Geolier debutta quest'anno al Festival di Sanremo. Dopo l'esordio nel 2018, in questi ultimi anni è diventato uno degli artisti di riferimento nella scena rap italiana, grazie ai suoi testi perlopiù in napoletano. Nel 2023, il suo secondo album Il coraggio dei bambini, è stato il progetto più ascoltato in Italia. Per una grande occasione, che è quella del palco dell'Ariston, ha scelto un brano che "parla di una coppia che si ama troppo e riesce a capire che è il momento di fare I p' me, tu p' te", a cui hanno lavroato autori come Davide Simonetta e Paolo Antonacci.