Gaia sull'ultimo posto a Sanremo secondo il televoto: "Le classifiche vanno e vengono, ho già sentito vuoti immensi" Dopo lo screzio con il giornalista Davide Maggio a Domenica In, che le aveva fatto notare di essere arrivata ultima in classifica a Sanremo 2025 secondo il televoto, Gaia Gozzi è tornata sull'argomento attraverso un post su Instagram: "Il mio fine era quello di mostrarmi a più gente possibile per ciò che sono realmente".

A cura di Sara Leombruno

Ospite di Domenica In all'indomani della finale di Sanremo 2025, Gaia Gozzi aveva avuto uno screzio con il giornalista Davide Maggio, che le aveva fatto notare di essere arrivata ultima in classifica, secondo il televoto. L'artista era scoppiata a piangere dopo le affermazioni, tanto da spingere Mara Venier a intervenire: "Potevi evitare di dirglielo", le parole della conduttrice al giornalista. Con un post pubblicato su Instagram qualche ora fa, la cantante di Chiamo io, chiami tu è tornata sull'argomento, tirando le somme del suo percorso al Festival.

Le parole di Gaia dopo Sanremo 2025

Con un post pubblicato sui social, la cantante ha commentato la classifica di Sanremo secondo il televoto, esprimendo la sua soddisfazione per un percorso che prescinde dai numeri e della competizione con gli altri artisti: "Prima che iniziasse questa settimana di emozioni intense, performance all’1 di notte ed energia caotica mi ero prefissata un unico obiettivo: provare ad arrivare alla gente per ciò che sono. I numeri, le classifiche vanno e vengono. Ho già toccato buoni picchi e sentito vuoti immensi e ho compreso che il mio fine non è mai stato quello, ma di mostrarmi a più gente possibile per ciò che sono realmente, per le mie culture, radici, personalità, per come vivo la musica e per l’Amore e Rispetto che provo per il palco", la parole della cantante.

Gaia, che gareggiava con Chiamo io, chiami tu, ha precisato di aver accolto il risultato con filosofia, visto che per lei l'unica cosa che conta è essersi mostrata per ciò che è realmente: "Ho capito che preferisco farmi guidare dal vento e accogliere qualsiasi direzione mi proponga, ho capito che l’Universo è sempre più ironico perché l’Amore del pubblico che ho ricevuto ieri mi conferma che è tutto giusto, proprio così com’è. Ho capito che se sei felice di ciò che fai, delle persone che hai a fianco e hai fede nel processo, ti sentirai finalmente sbocciare. Ringrazio il pubblico, il palco di Sanremo e tutte le persone che hanno reso possibile questo show".

Lo screzio con Davide Maggio a Domenica In

Solo due giorni fa, Gaia aveva avuto un battibecco a Domenica In con il giornalista Davide Maggio. "Secondo te, il televoto è espressione del pubblico o no?", aveva chiesto il giornalista a Gaia, classificatasi al 26 posto al Festival. "Anche, ma non è tutto il pubblico che televota. C'è un pubblico che va ai concerti e paga i biglietti, ma non per forza televota a Sanremo. Detto questo, è un indicatore di quello che piace e non sto dicendo che non bisogna guardare anche alle classifiche ai numeri", aveva spiegato la cantante.