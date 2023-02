Frankie hi-nrg contro Blanco a Sanremo: “Problema audio andava gestito per rispetto del pubblico” Blanco spacca la scenografia a Sanremo 2023 e Frankie Hi-nrg lo attacca su Twitter: “Capita di non avere la voce in cuffia, ma minchia, gestiscila”.

A cura di Vincenzo Nasto

Arrivano le prime critiche all'esibizione di Blanco: questa volta ad attaccare il cantante, dopo i fischi del pubblico di Sanremo è stato Frankie hi-nrg. Il cantante ha voluto esprimere su Twitter il disappunto per lo spettacolo interrotto a causa di un problema tecnico: "Capita di non avere la voce in cuffia, su una base piena di voci che cantano al tuo posto, facendo una marchetta promozionale, dopo aver vinto la precedente edizione di un festival, capita… ma minchia, gestiscila".

I tweet di Frankie hi-nrg contro l'esibizione di Blanco a Sanremo 2023

Dopo l'incidente accaduto a Blanco sul palco dell'Ariston di Sanremo, quando il cantante dopo aver avuto problemi di audio, ha incominciato a distruggere le rose sul palco, parte della sua coreografia, Frankie hi-nrg ha commentato la sua performance su Twitter: "Capita di non avere la voce in cuffia, su una base piena di voci che cantano al tuo posto, facendo una marchetta promozionale, dopo aver vinto la precedente edizione di un festival, capita… ma minchia, gestiscila". L'autore di Pedala ha voluto rendere chiaro i motivi del suo attacco in un tweet successivo: "Vorrei chiarire: la gag di spaccare i fiori (organizzatissima) la trovo la cosa bella della performance. Il problema tecnico dell’audio in cuffia va gestito diversamente, magari provando a cantare. Per rispetto del pubblico".

Il percorso di Blanco a Sanremo 2023

Solo 12 mesi fa, la presenza di Blanco sul palco del Festival da esordiente aveva sorpreso tutti, esibendosi con Mahmood in "Brividi". Le emozioni scaturite dalle sue esibizioni sul palco dell'Ariston gli erano valse la vittoria finale nell'ultima serata, con l'applauso di tutto il teatro ligure. Una strada che sembrava ripresa con l'esibizione d'apertura con Mahmood, rovinata poi dal suo singolo solista "L'isola delle rose", che gli è valso i fischi del pubblico e un rapporto da ricucire nei prossimi giorni del Festival.