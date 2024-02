Fiorello al figlio di Amadeus in prima fila: “Josè, gli italiani ti hanno visto crescere su quella poltrona” A Sanremo Fiorello scherza sull’ultimo Festival di Amadeus, scherzando con il figlio in prima fila: “Dall’anno prossimo che farai? Torni a scuola”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

A Sanremo 2024 arriva il momento dell'ultima serata, la finale, l'atto conclusivo del ciclo di Amadeus alla conduzione di Sanremo. Un'avventura che non si poteva concludere se non con la presenza sul palco dell'Ariston di Fiorello, per tutti questi cinque anni suo partner in diverse chiavi, ma sempre e comunque al suo fianco.

Fiorello co-conduttore dell'ultima serata di Sanremo 2024

L'ingresso di Fiorello è avvenuto con una performance di grande impatto visivo, un mash up tra Billie Jean di Mickael Jackson di Domenico Modugno, su coreografia di Luca Tommasini e un notevole gioco di luci. Poi lo ha raggiunto Amadeus sul palco e Fiorello ha cominciato subito a scherzare con l'amico, prendendolo in giro proprio su quello che farà dopo la fine di questa avventura alla guida del Festival: "È il nostro ultimo festival perché lui ha bisogno di riposo", dice Fiorello accompagnato dal boato di disapprovazione del pubblico: "Quando finirà questo festival che devi fare? I soliti ignoti, Affari Tuoi, la lotteria, Arena Suzuki. Non si ferma mai".

La battuta con Josè

Quindi Fiorello ha scherzato con il figlio di Amadeus, Josè, in tutte queste edizioni seduto in prima fila al fianco della madre, Giovanna Civitillo: "Cinque anni che sei lì – dice Fiorello rivolgendosi a Josè – gli italiani ti hanno visto crescere su quella poltrona. L'anno prossimo che farai? Ti tocca andare a scuola. Mi immagino il professore quando torna a scuola: ‘Josè Sebastiani con il codice 01, interrogato'".

La foto di Josè con Geolier dopo la vittoria a Sanremo

Amadeus non ha mai nascosto l'importanza di suo figlio in qualità di consigliere rispetto alle indicazioni su alcuni degli artisti della nuova scena poi chiamati a Sanremo. Probabilmente il discorso si può estendere allo stesso Geolier, come testimonia la foto dello stesso Josè in compagnia del cantante a pochi minuti dalla fine della quarta serata, dopo la vittoria del cantante napoletano.