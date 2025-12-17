Fedez e Masini assenti all’Ariston per la foto di rito con i Big: “Hanno posato da soli, non hanno incontrato nessuno”

Fedez e Marco Masini non si sono presentati al consueto appuntamento con i Big per la consueta foto di copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Al rapper, arrivato a Sanremo col suo jet privato, sarebbe stato fatto un favore.

Ancor prima dell'inizio di Sanremo, non mancano le prime polemiche attorno ad alcuni artisti che, a quanto pare, sembrano godere di un trattamento di favore. Dopo l'annuncio dei Big in gara e anche la diffusione dei titoli dei brani portati sul palco dell'Ariston, si dà il via ai preparativi veri e propri, con la solita foto di rito sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni alla quale, però, sembra che qualcuno abbia già dato forfait.

"Fedez e Masini hanno posato da soli"

A riportarlo è Dagospia, secondo cui Fedez e Marco Masini si sono defilati e hanno scattato la foto, da soli, domenica sera, senza incontrare gli altri Big che, invece, sono stati chiamati per la giornata di lunedì, quando si sono fatti fotografare insieme, come da tradizione per comparire sulla copertina del noto giornale. Sembrerebbe che al rapper sia stato fatto un favore e quindi gli sia stato concesso di non partecipare ad uno dei momenti più iconici pre festival. C'è da dire che la coppia del rapper e del cantante toscano è senza dubbio tra le più quotate di questo Sanremo 2026, le cui partecipazioni non hanno destato chissà quanti entusiasmi.

L'assenza dei due cantanti anticipata a La Volta Buona

L'indiscrezione di Dagospia, in realtà, era stata anticipa dall'inviato de La Volta Buona, Domenico Marocchi, che in collegamento dall'Ariston ha dichiarato di non aver visto i due arrivare, sostenendo inoltre che il rapper si fosse presentato con un volo privato:

