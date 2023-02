Fantasanremo 2023 della finale: cantanti e punti aggiornati in diretta Oltre al vincitore del Festival di Sanremo 2023, la finale vedrà anche un artista sul podio della classifica del Fantasanremo. Per la serata finale è previsto un bonus extra per chi utilizzerà l’espressione “Tam Tam”. Occhi puntati sul palco dell’Ariston: ecco i punti dei Big in gara durante la serata.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2023 è quasi arrivato ai titoli di coda. Questa sera di sabato 11 febbraio sul palco dell'Ariston andrà in scena la finale che vedrà un solo Big sul podio. Nell'attesa di scoprire chi si aggiudicherà il titolo di vincitore della 73esima edizione della kermesse, occhi puntati per l'ultima volta sui comportamenti degli artisti in gara: i giocatori del Fantasanremo gareggeranno con i cantanti sui quali hanno puntato. La quinta serata parte con Sethu al primo posto nella classifica del gioco, stilata dopo la semifinale, con 365 punti. Marco Mengoni secondo con 335 punti e terzi I Cugini di Campagna con 333 punti. Per la serata finale è previsto un bonus extra: l'artista che utilizzerà l'espressione "Tam Tam" conquista 20 punti bonus.

+10 per Elodie come prima Big ad esibirsi, ma non accetta la proposta di matrimonio

La serata è partita con +10 per Elodie, la prima artista in gara ad esibirsi. Ad inizio esibizione, qualcuno dalla platea le ha chiesto "Mi vuoi sposare?", la cantante ha però riso: se avesse risposto sì, avrebbe conquistato nuovi punti come da regolamento. I CollaZio conquistano i primi punti grazie alla presenza di strumenti sul palco, poi per i ringraziamenti all'orchestra e al conduttore. +10 per Mara Sattei per l'outfit glitterato, altri punti per baci e ringraziamenti. Tananai bacia Amadeus, Chiara Ferragni e Gianni Morandi (+5), poi ringrazia tutti i presenti dall'Ariston: conquista in totale 10 punti.