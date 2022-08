Concerto di Jennifer Lopez a Capri, un tavolo costava dai 75.000 ai 250.000 euro La serata di beneficenza con protagonista la cantante, che si è esibita per 30 minuti, ha permesso a Unicef di raccogliere 12 milioni di euro. Ecco i costi per partecipare al concerto.

A cura di Andrea Parrella

A Capri tutti i riflettori erano puntati su Jennifer Lopez. La popstar, da poco è convolata a nozze con Ben Affleck, è stata protagonista di un concerto di beneficenza a Capri promosso da Unicef con LuisaViaRoma, andato in scena lo scorso sabato 30 luglio alla Certosa di San Giacomo. Occasione che si è tradotta in una parata di star, un evento mondando viaggiato in modo parallelo all'operazione benefica in sé.

I numeri della serata di beneficenza

Uno staff di 50 persone, tra ballerini e team, tre location a disposizione per un concerto da 30 minuti con quattro delle hit più famose della cantante, oltre a un tributo alle cantanti donne più famose degli anni Settanta. Ma i numeri della serata succulenti sono altri. In tutto la cifra raccolta allo scopo di aiutare i bambini di tutto il mondo in difficoltà è di 12 milioni di euro, come riporta Ansa, che specifica i dettagli dei costi per partecipare alla serata. Un tavolo, ad esempio, oscillava tra i 75.000 e 250.000, 12 le persone sedute a ogni tavolo per un totale di 950 ospiti. Ai quali non sarà pesato l'esborso, trattandosi, come si diceva, di una vera e propria parata di star hollywoodiane. Tra queste Casey Affleck (cognato di Jennifer Lopez, ma mancava il marito Ben), Jamie Foxx, Spike Lee, Jared Leto e Maye Musk, la mamma di Elon Musk. Sull'isola era inoltre presente Leonardo DiCaprio, in questi giorni in vacanza in Italia.

Jennifer Lopez a Capri, That's Amore

Una Jennifer Lopez che si era già fatta notare la sera prima del concerto, quando durante una cena al ristorante Villa Verde di Capri si è prestata adintonare qualche nota della celebre That's Amore di Dean Martin dopo che i camerieri si erano resi conto ci fosse proprio Jennifer Lopez seduta ai loro tavoli. Dopo essersi fatta fotografare con una pizza margherita a forma di cuore in mano, la star si è lasciata coinvolgere nella canzone, attorniata dallo staff del locale.