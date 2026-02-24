Come funziona la votazione a Sanremo 2026: nessun televoto per la prima serata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il festival di Sanremo 2026 debutta ufficialmente martedì 24 febbraio. Per chi si aspetta di poter sostenere il proprio cantante preferito tra i 30 big in gara, è importante sapere che il televoto non sarà attivo per tutta la durata della prima serata. La procedura stabilita dal regolamento assegna infatti il potere decisionale esclusivamente alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, rimandando il coinvolgimento dei telespettatori alle serate successive. Si tratta di una fase iniziale necessaria per definire i primi equilibri della gara senza l'intervento delle preferenze popolari.

Nella prima serata vota la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web

Il compito di valutare le trenta esibizioni in programma stasera spetta unicamente alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Questo organismo è composto dai giornalisti accreditati che seguono il Festival e sono chiamati a esprimere il loro giudizio subito dopo l'ascolto di ogni brano inedito. Le preferenze raccolte tra i professionisti della carta stampata, della televisione e dei portali web formeranno la primissima classifica generale di questa edizione. Il voto della stampa ha un peso fondamentale perché rappresenta il biglietto da visita dei brani in gara, prima che la competizione si apra alle altre giurie. Mentre Carlo Conti e Laura Pausini accoglieranno sul palco ospiti come Tiziano Ferro e il co-conduttore Can Yaman, i giornalisti analizzeranno i testi e le interpretazioni dei Big per stabilire chi merita i piani alti della classifica provvisoria. Solo da domani, mercoledì 25 febbraio, il sistema cambierà volto introducendo la Giuria delle Radio e il televoto ufficiale da rete fissa e mobile.

Svelate solo le prime 5 posizioni in classifica

Al termine della lunga carrellata di esibizioni, il pubblico non potrà conoscere la posizione esatta di tutti i trenta artisti impegnati sul palco dell'Ariston. Come previsto dal regolamento, i conduttori sveleranno esclusivamente le prime cinque posizioni della classifica parziale elaborata dalla stampa. Questa scelta serve a mantenere viva la curiosità degli spettatori e degli scommettitori, lasciando nel mistero i piazzamenti degli altri venticinque cantanti in gara fino alle fasi successive del programma. I nomi dei cinque artisti in testa saranno comunicati in ordine casuale, senza specificare chi si sia classificato effettivamente al primo posto o quali siano i distacchi in termini di percentuali. In questo modo si conoscerà solo il gruppo dei favoriti scelti dai media, ma non la gerarchia definitiva. La classifica completa rimarrà segreta, garantendo quella suspense necessaria per le prossime serate, quando il voto incrociato tra giuria tecnica, radio e pubblico da casa inizierà a delineare il profilo del possibile vincitore di Sanremo 2026.