“Chiara Francini è più gay dei gay, la amo”, Tommaso Zorzi commenta Sanremo 2023 Tommaso Zorzi commenta l’apparizione di Chiara Francini nella quarta serata di Sanremo 2023. L’influencer e l’attrice hanno lavorato l’uno accanto dell’altra durante Drag Race Italia.

A cura di Ilaria Costabile

Tommaso Zorzi commenta su Twitter l'arrivo di Chiara Francini al Festival di Sanremo 2023. L'attrice fa un ingresso a dir poco esilarante, mostrandosi prima coperta da un mantello e poi scendendo le scale dell'Ariston indossando un meraviglioso vestito blu di velluto. L'influencer scrive: "Chiara Francini è più gay dei gay. E io amo".

Il commento di Tommaso Zorzi

Un commento ironico e in pieno stile Zorzi, con cui l'influencer non solo elogia la presenza sul palco dell'Ariston dell'attrice toscana, che con la sua leggerezza e il suo modo di fare ha immediatamente conquistato il pubblico del noto teatro della città dei fiori, ma sottolinea anche una delle tematiche più care alla co-conduttrice del Festival che da sempre sostiene la causa della comunità LGBTQ. Chiara Francini, infatti, è ormai considerata una vera e propria icona gay, proprio a questo si collega la frase di Zorzi "Chiara Francini è più gay dei gay".

Chiara Francini e la comunità LGBTQ

Chiara Francini eletta come simbolo della comunità LGBTQ anche a seguito del ruolo da lei ricoperto in una delle trasmissioni più innovative della tv, prodotta da Discovery, ovvero "Drag Race Italia". L'attrice, infatti, è stata accanto a Zorzi durante la conduzione della prima edizione della versione italiana di uno degli show più famosi al mondo che parla, nel dettaglio, del mondo delle drag queen. D'altronde l'attrice è stata anche al timone di un programma dedicato all'amore, dal titolo "Love me Gender" in cui ha raccontato l'Italia nelle sue varie sfumature, puntando a creare un racconto inclusivo e quanto più possibile aperto alle tematiche di genere. In un'intervista del 2021 rilasciata a Rolling Stone, l'attrice aveva dichiarato a questo proposito:

