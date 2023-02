Chiara Ferragni agitata prima del debutto a Sanremo 2023, Fedez: “Si sta ca**ndo addosso” Il palco del Festival di Sanremo 2023 incute un certo timore anche a Chiara Ferragni, che è abituata a presenziare a eventi prestigiosi. L’imprenditrice ha ammesso di vivere con una certa agitazione le ore che mancano al suo esordio come coconduttrice.

A cura di Daniela Seclì

Martedì 7 febbraio, al via il Festival di Sanremo 2023. Manca ormai pochissimo all'inizio della settantatreesima edizione della kermesse canora e c'è chi sente già il batticuore del debutto. Ne sa qualcosa Chiara Ferragni, la coconduttrice che aprirà le danza. L'imprenditrice sarà protagonista anche della serata finale.

Chiara Ferragni coconduttrice del Festival di Sanremo 2023

Chiara Ferragni è di certo abituata a partecipare a eventi prestigiosi, ma come molti sanno, il palco dell'Ariston è in grado di incutere timore anche ai volti dello spettacolo più navigati. Così, in queste ore, l'imprenditrice e regina delle influencer ha candidamente ammesso di vivere con una certa ansia le ore che mancano al debutto: "Molto emozionata, onorata e agitata. Ci vediamo domani sera". Anche Fedez ha rimarcato l'agitazione della moglie, in questo caso senza usare mezzi termini. In una delle sue Instagram Stories, realizzata sul letto insieme a Chiara Ferragni, il cantante ha confidato: "Si sta ca*ando addosso". La moglie ha ammesso: "È normale e lui non mi aiuta". Fedez ha respinto l'accusa al mittente e le ha dato un bacio per confortarla.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023, il messaggio di Fedez

Fedez ha voluto esprimere anche pubblicamente il suo augurio a Chiara Ferragni per un buon Festival di Sanremo. Il cantante ha pubblicato sui social una foto in cui bacia teneramente la moglie. Lo scatto è stato accompagnato da una breve dedica: "Buon Sanremo amore mio". Anche lui sarà, in qualche modo, protagonista del Festival. Infatti, il suo podcast Muschio Selvaggio si trasferirà a Sanremo. Insieme a Luis Sal, terrà compagnia agli spettatori di Rai2 a partire dalle ore 18:45. L'appuntamento con Muschio Salvaggio sarà da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio. Insomma, fino alla serata finale del Festival di Sanremo 2023.