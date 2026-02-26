Chi vincerà Sanremo 2026 secondo Adriano Celentano: “È impossibile che non vada così”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina a passo spedito alla finale. Tra gli spettatori che stanno seguendo la kermesse canora, ce n'è uno che è legato a doppio filo all'evento. Stiamo parlando di Adriano Celentano. Il molleggiato ha partecipato al Festival per ben cinque volte. Nel 1970 lo ha vinto con la canzone Chi non lavora non fa l'amore cantata con la moglie Claudia Mori. Dunque, sa di sicuro il fatto suo. E in queste ore ha fatto un pronostico su chi vincerà Sanremo 2026.

Tra i 30 Big in gara, Adriano Celentano ne ha apprezzato uno in particolare. L'artista ha espresso la sua preferenza sul suo profilo Instagram. In un post, si è complimentato con Ermal Meta per la sua canzone Stella stellina. Si è detto convinto che il cantante abbia la vittoria in pugno. Le sue parole sono state: "Bravo Ermal, la tua canzone è bellissima e tu l'hai cantata così bene, che è quasi impossibile che tu non vinca". Dunque, il suo pronostico e chiaro. Al netto dei favoriti Serena Brancale e Fedez e Masini, per Celentano la vittoria spetterebbe di diritto a Ermal Meta. La reazione di quest'ultimo non si è fatta attendere.

Ermal Meta a Sanremo 2026 con Stella stellina

Ermal Meta partecipa al Festival di Sanremo con la canzone "Stella stellina". Un brano delicato e straziante che racconta la storia di una bambina, la cui vita è stata spezzata dalla guerra. Un modo per puntare i riflettori su quanto sta accadendo a Gaza e più in generale in tutti i territori devastati dalla guerra. Un messaggio importante di cui l'artista si fa carico: “Non si può dire Gaza, non si può dire Palestina, come se fosse una bestemmia. Isreaele all’Eurovision? Un bene per me, urlerei più forte la mia canzone”. Ermal Meta è venuto a sapere del messaggio che gli ha dedicato Adriano Celentano e ha replicato su X: "Che onore maestro, grazie!". Poi gli ha reso omaggio cantando la sua canzone Acqua e sale.