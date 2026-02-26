Ermal Meta: “È una bestemmia quello che succede a Gaza. All’Eurovision urlerei a Israele la mia canzone”

Ermal Meta ha spiegato che, se dovesse vincere il Festival di Sanremo con “Stella Stellina”, parteciperebbe all’Eurovision per un motivo ben preciso. Il suo brano è dedicato a una bambina uccisa a Gaza: “Non si può dire Gaza, non si può dire Palestina, come se fosse una bestemmia. Isreaele all’Eurovision? Un bene per me, urlerei più forte la mia canzone”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ermal Meta è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Stella Stellina, che racconta di una bambina uccisa a Gaza. Un manifesto politico in questa edizione della kermesse, scritta direttamente dal cantautore e con un significato profondo. L'artista ha spiegato l'importanza del suo brano e se parteciperebbe all'Eurovision Song Contest in caso di vittoria.

Ermal Meta: "All'Eurovision urlerò la mia canzone a Israele"

Ermal Meta, nel corso della sua conferenza stampa al Roof del teatro Ariston di Sanremo, ha spiegato se parteciperebbe all'Eurovision in caso di vittoria con il suo brano Stella Stellina. La riposta è affermativa ma ha un motivo ben preciso: "Premesso che mai vincerò il Festival e mai mi ci manderanno, ma se dovessero rinunciare gli altri 29 io ci andrei per un motivo: questa canzone ha un valore per me e ritengo che sia giusto portarla su quel palco".

Per quanto riguarda la partecipazione di Israele all'Eurovision Song Contest, annunciata lo scorso dicembre, provocando il passo indietro di paesi come Spagna, Irlanda e Paesi Bassi, Meta ha spiegato: "Nel mio caso è bene che ci sia. Canterei questa canzone ancora più forte, con decisione e convinzione perché è il mio compito. Non partecipa per una questione di geografia ma di soldi".

Leggi anche Perché Achille Lauro non ha più presentato Fedez sul palco di Sanremo: Carlo Conti spiega il cambio di scaletta

"Non si può dire Gaza e Palestina come fosse una bestemmia"

Nel corso della conferenza stampa, Ermal Meta ha parlato anche del significato del suo brano e del messaggio che vuole mandare con il testo, scritto in prima persona: "Oggi gli adulti fanno molto più rumore dei bambini e questa è la cosa che io trovo preoccupante. Non si possono usare certe parole, non si può dire Gaza, non si può dire Palestina, come se fosse una bestemmia. La bestemmia è tutt'altro, è il fatto che vengano cancellate".

Il cantante ha spiegato anche di aver ricevuto diverse critiche per il testo, a cui però non ha dato e non intende dare peso: "A me interessa dire queste cose e sentirmi libero di tener fede al mio impegno di cantautore. C'e' troppo silenzio su questi temi? Il silenzio è il grande tema del mondo di oggi".