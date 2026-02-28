Chi è il manager Fabrizio Ferraguzzo, da X Factor al successo dei Måneskin, fino alla giuria dei Grammy

Fabrizio Ferraguzzo, foto di Chiara Mirelli

Fabrizio Ferraguzzo è uno dei manager musicali più importanti dell'industria discografica italiana, essendo passato dal ruolo di A&R per Sony Music Italy a ricoprire anche il ruolo di direttore Musicale per il talent show X Factor Italia, per conto di Fremantle Italia. Ma il successo, anche quello mediatico, è arrivato tra il 2020 e il 2021, quando è diventato una figura centrale per la crescita artistica dei Måneskin. Infatti, Ferraguzzo ha seguito non solo le vicende della band sin dal periodo di X Factor (in cui si qualificarono in seconda posizione nel 2017), ma ne ha guidato la consacrazione curando la produzione del brano "Zitti e buoni", con il quale il gruppo ha trionfato prima al Festival di Sanremo 2021 e successivamente all'Eurovision Song Contest 2021.

Il successo internazionale con i Måneskin dopo 6 anni di direzione musicale di X Factor Italia

La successiva separazione tra la manager Marta Donà e il gruppo, avvenuta nel 2021, ha portato Ferraguzzo a lasciare il suo incarico in Sony Music per fondare un'agenzia di management indipendente: Exit Music Management. Al suo fianco, con un ruolo centrale, figura Marica Casalinuovo, già produttrice esecutiva di Fremantle Italia per X Factor. Ferraguzzo vive con i Måneskin la prima grande espansione internazionale del gruppo, spinta globalmente dagli straordinari numeri streaming della cover "Beggin'" (originariamente contenuta nell'EP Chosen del 2017) e dalla hit "I wanna be your slave", contenuta nell'album Teatro d'ira – Vol. I (2021).

Da Stardust a Moysa, passando come membro della giuria ai Grammy

Sotto la gestione di Ferraguzzo, la band ha consolidato il proprio riconoscimento oltreoceano vantando il benestare e la collaborazione di icone rock del calibro di Iggy Pop, Tom Morello e Dolly Parton. Il gruppo è arrivato ad accumulare oltre 500 certificazioni globali, vendendo più di 35 milioni di copie e conquistando numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui un American Music Award, un Billboard Music Award, due MTV Europe Music Awards e tre MTV Video Music Awards. Nel frattempo, nel 2020 Ferraguzzo ha fondato, insieme a Simone Giacomini, Stardust, agenzia leader nel settore dell'influencer marketing; successivamente, ha dato vita all'hub musicale milanese Moysa in società con il producer e manager Shablo. Tra i riconoscimenti personali più importanti c'è sicuramente l'ingresso, ufficializzato a gennaio 2024, come membro della National Academy of Recording Arts and Sciences (NARAS) di Los Angeles. È diventato così il quarto italiano a ottenere questo traguardo come membro votante della giuria, dopo Gabriele Ciampi, Louis Siciliano e Tiziano Ferro.