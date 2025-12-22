Biglietti Sanremo 2026, sono aperte le registrazioni: dove iscriversi, come acquistarli e quanto costano

Carlo Conti – ph Marco Alpozzi:LaPresse

La Rai ha annunciato che da oggi, 22 dicembre 2025, comincia la fase di registrazione per la selezione per l'acquisto biglietti per il Festival di Sanremo 2026. Come ogni anno parte la caccia al posto al teatro Ariston dove dal 24 al 28 febbraio si terrà la 76ª edizione della kermesse, condotta per il secondo anno consecutivo (e il quinto, in generale) da Carlo Conti, che ne è anche direttore artistico. L'evento, come ogni anno, andrà in onda in prima serata su Rai 1. La registrazione per l'acquisto non darà automaticamente la possibilità di acquisto dei biglietti per il Festival, ma permetterà a chi si è registrato di partecipare all'estrazione dei ticket la cui vendita e gestione, quest'anno, è affidata a Vivaticket.

Dove registrarsi per acquistare i biglietti per Sanremo 2026

Chi vorrà provare ad acquistare i biglietti per il prossimo Festival di Sanremo, a causa dei posti limitati, dovrà registrarsi. Coloro che rispetteranno tutti i requisiti richiesti saranno selezionati tramite un software che estrarrà in maniera casuale, alla presenza di un notaio, e invitati ad acquistare un massimo di due biglietti ciascuno. Il buon esito della registrazione preliminare non dà alcun diritto d'acquisto del biglietto, ma permetterà esclusivamente di partecipare al processo di selezione. La registrazione sarà aperta dalle ore 9.00 del 22 dicembre 2025 fino alle ore 18.00 dell’8 gennaio 2026 sul sito internet sanremo2026rai.vivaticket.it.

All'utente saranno richiesti "nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, indicazione dei dati di un valido documento di identità del soggetto che effettua la registrazione e che in caso di selezione procederà all’acquisto del biglietto". In quella fase l'utente dovrà indicare il giorno e il settore del Teatro (Platea o Galleria) per il quale intenderebbe ottenere la possibilità di acquisto del biglietto. La comunicazione della possibilità di acquisto del biglietto avverrà tramite una mail da Vivaticket dal 15 gennaio 2026 al 3 febbraio 2026. All'interno della mail saranno indicate tutte le informazioni su modalità e tempistiche di acquisto.

Quanto costano i biglietti per il Festival

Quest'anno il costo dei biglietti per partecipare a una o tutte le serate del Festival di Sanremo 2026 è aumentato rispetto a quanto si spendeva lo scorso anno. L'aumento è stato del 20%, coi prezzi che sono passati dai 200€ per la platea e 120€ per la galleria, rispettivamente a 240 e 132 euro. Cambia anche il prezzo per le serate finali, che passeranno da un costo di 730 e 360 per platea e galleria, rispettivamente a un totale di 875 e 430 euro. Pare, poi, che quest'anno sarà possibile anche acquistare il carnet per le cinque serate, a differenza del 2025 che era un'opzione assente: il costo è di 1.835 euro per la platea e 958 euro per la galleria.