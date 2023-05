Bestemmia dal pubblico al Concertone prima della pubblicità: gli inconvenienti della diretta Piccolo inconveniente durante la diretta del concertone del Primo Maggio, quando qualcuno dal pubblico ha bestemmiato mentre si era in diretta.

A cura di Redazione Spettacolo

Mentre il Concertone del Primo Maggio si avvia al termine la discussione e sulla bestemmia che si è sentita prima che la regia andasse in pubblicità. Alla fine dell'esibizione dei Coma_Cose, infatti, mentre si stava andando in pubblicità, prima del monologo di Stefano Massini, si è sentita chiaramente una bestemmia proveniente dal pubblico. Una bestemmia che si è sentita chiaramente e che è venuta dal pubblico, da qualcuno che era vicino a un microfono. Sui social si è scatenato un tam tam e i tanti si chiedono se hanno sentito bene. Sì, hanno sentito bene, qualcuno ha detto: "Fateci uscì Geolier porc*****".

In una serata abbastanza piatta dal lato di polemiche, quelle che negli anni scorsi hanno regalato un po' di pepe alla serata, questa è stata una delle poche deviazioni dal racconto scritto di un Primo Maggio che è filato via in maniera abbastanza tranquillo, tra la musica che ha accompagnato il pubblico di Piazza San Giovanni per tutta la giornata e i diritti che ogni artista ha voluto aggiungere alla Costituzione di cui si celebrano i 75 anni, proprio in questo 2023. Una giornata che, pioggia a parte, ha visto molta armonia e pochissime polemiche nei confronti delle Istituzioni, a parte quella del Fisico Carlo Rovelli, che si è scagliato contro il Governo.

Ovviamente non c'è alcuna colpa da parte degli organizzatori. Sarebbe superfluo dirlo ma forse è meglio specificarlo, visto la capacità che ha questo evento di scatenare dibattito continuo. C'era un microfono aperto, lo stesso, probabilmente, da cui durante tutta la serata si sono spesso sentite le urla di alcune delle persone accorse in piazza per ascoltare i proprin artisti preferiti. E nessuno poteva immaginare che a qualcuno scappasse una bestemmia in diretta, proprio un attimo dopo il saluto dei Coma_Cose, e un attimo prima che la regia mandasse il blocco pubblicitario. Un inconveniente che capita, se volessimo usare un'espressione abusata: è il bello (e il brutto) della diretta.