“Applaude anche Sarkozy”, ma è Macron: la gaffe di Antonio Di Gennaro durante Francia-Marocco Una simpatica gaffe per l’opinionista che ha accompagnato Alberto Rimedio nella telecronaca della partita di Rai1 che nel commentare l’azione del gol di Kolo Muani scambia Emmanuel Macron per Nicolas Sarkozy.

C'era Emmanuel Macron sugli spalti dell'Al Bayt Stadium per la semifinale tra Francia e Marocco, ma per Antonio Di Gennaro era Nicolas Sarkozy. Una simpatica gaffe per l'opinionista che ha accompagnato Alberto Rimedio nella telecronaca della partita di Rai1 che nel commentare l'azione del gol di Kolo Muani, che ha dato il doppio e definitivo vantaggio ai transalpini contro la formazione rivelatasi vera sopresa di questo Mondiale, ha poi detto: "Applaude anche Sarkozy". Subito dopo si è corretto: "Scusate, era Macron". Alberto Rimedio ci scherza: "Abbiamo sbagliato il Presidente".

L'ironia dei social

Immediate le reazioni social con alcuni che hanno fatto notare, sottolineando l'eterna diatriba che ha coinvolto anche l'eccessiva esuberanza di Lele Adani nel corso di questo mondiale: "Con lui non sarebbe successo". Implacabili su Tiwtter: "È già tanto che non abbiano detto Chirac".

Nicolas Sarkozy, presidente francese nel 2007

Nicolas Sarkozy è stato il vincitore delle elezioni presidenziali francesi nel 2007, diventando così il ventitreesimo presidente della Repubblica Francese. È il marito di Carla Bruni, che ha sposato nel 2008. Già nel 2012, Sarkozy fu sconfitto da François Hollande nelle successive elezioni presidenziali. Emmanuel Macron, invece, è stato eletto come venticinquesimo presidente della Repubblica Francese nel 2017. È stato il primo presidente francese a essere rieletto per due mandati consecutivi dai tempi di Jacques Chirac.

La Francia in finale contro l'Argentina

Battute a parte, sarà la Francia ad affrontare l'Argentina in una finale tutta da gustare nel pomeriggio di domenica, 18 dicembre su Rai1. Sarà Leo Messi contro Kylian Mbappè, sarà Lionel Scaloni contro Didier Deschamps, sarà Sudamerica contro Europa. Poi, la parola fine a questi mondiali così contestati ma così seguiti.