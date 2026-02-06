Andrea Pucci co-conduttore a Sanremo 2026, la sua risposta alle polemiche: “Molti sopravvivono senza cervello”

Andrea Pucci sarà co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. L’annuncio di Carlo Conti ha scatenato la polemica sui social e in politica, tanto che il comico ha scelto di rispondere a modo suo con una frase pubblicata sui social.

Carlo Conti ha annunciato che Andrea Pucci sarà co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026. La notizia è arrivata nella mattina del 6 febbraio, ormai a poche settimane dall'inizio del Festival. La presenza del comico sul palco dell'Ariston ha scatenato la polemica, sia sui social che in politica. Il Pd infatti si è scagliato contro la Rai: "Palesemente di destra, fascista e omofobo. I vertici diano spiegazioni".

Il diretto interessato ha scelto di rispondere a modo suo alle recenti polemiche, pubblicando nella serata del 6 febbraio un messaggio sui social che appare a tutti gli effetti una reazione, pur senza riferimenti del tutto espliciti: "Le meduse sono sopravvissute 650milioni di anni senza cervello. Una grande notizie per molti".

La presenza del comico sul palco dell'Ariston, nella seconda serata di mercoledì 25 febbraio, non è passata inosservata sui social e anche in politica. Il PD infatti è subito intervenuto chiedendo spiegazioni ai vertici Rai per la scelta di un co-conduttore "omofobo e razzista". Pucci è politicamente schierato a destra, non ne ha mai fatto segreto e in passato sui social ha pubblicato in diversi commenti anche omofobi, come nel caso delle parole sull'orientamento sessuale di Tommaso Zorzi.